Quelle Europe, à l'avenir ? 50 citoyens belges, choisis au hasard, en débattent ce samedi

Comment se prennent les décisions européennes ? Les institutions européennes ont parfois l'image d'une machinerie complexe, lointaine, pilotée par des initiés hors sol au langage inaccessible. Les élus européens ont du mal à expliquer le travail effectué à Bruxelles et Strasbourg. Et ce travail est souvent vu comme une production bureaucratique contraignante et décalée des réalités de terrain des citoyens européens.

Ces 50 citoyens viennent de toute la Belgique, tirés au sort pour venir donner leur avis. Ils passeront trois WE à débattre, à se demander notamment comment rendre l'Europe plus démocratique.

Ils ont entamé le travail ce samedi. Et cette possibilité de s'exprimer, cette place faite à des citoyens sur les sièges du Parlement, Sophie l'apprécie. "Je trouve qu'on demande plus qu'avant l'avis de la population et je pense que c'est une très bonne démarche" commente cette trentenaire, dans l'hémicycle. "Je trouve que c'est une expérience unique et pouvoir le faire dans ces bâtiments, c'est intéressant."

Baudouin aussi a répondu à l'appel. "L'Europe est importante mais elle fonctionne mal. On l'a encore vu ces derniers jours avec la Hongrie, la Pologne. Il y a des choses à faire et il faut une réflexion là-dessus."

Hendrik Van de Velde est le coordinateur belge de la "Conférence sur l'avenir de l'Europe". Il explique: "On veut écouter les citoyens. Leur permettre de dire comment l'Union européenne les affecte, ce qu'ils aimeraient que l'Union européenne fasse pour eux. C'est une méthodologie assez nouvelle: on tire au sort 50 citoyens et on les invite à s'exprimer. On pense ainsi avoir une diversité de vues plus grande que si on ne réunit que des experts."

L'objectif de ces trois WE de débats est d'aboutir à des recommandations, qui seront ensuite présentées à la tribune, en séance plénière de la "Conférence sur l'avenir de l'Europe", à Strasbourg en décembre.

Mais qu'est-ce qui sera fait de ces recommandations citoyennes? A-t-on la garantie qu'elles seront prises en compte?

"Les citoyens ont en tout cas la garantie qu'ils seront écoutés." répond Hendrik Van de Velde."Est-ce qu'ils ont la garantie que ce sera pris en compte? Ca dépendra du débat dans les autres pays, des autres préoccupations, de ce qui ressort des autres panels de citoyens. Mais nous espérons évidemment que ça nourrira le processus législatif dans un deuxième temps."