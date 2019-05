Quelle est la place de l'homéopathie en Belgique?

Une étude de Test-Achats conteste l'efficacité des médicaments homéopathiques. Quelle est la place de cette médecine alternative en Belgique?

L'homéopathie est une technique thérapeutique mise au point, par un médecin allemand, au 18 ème siècle. Les médicaments homéopathiques sont composés de substances d'origines animale, végétale, minérale ou chimique et se présentent sous différentes formes (granules, gélules, gouttes, poudres, pommades ou suppositoires).

De la grippe aux allergies

D'après une enquête réalisée en 2017 par une marque homéopathique, 40% des belges auraient déjà utilisé l'homéopathie au moins une fois. Cette enquête révèle également les cas dans lesquels l'homéopathie est fortement utilisée: maladies hivernales (rhume, toux, otite, grippe), stress (anxiété, troubles du sommeil), douleurs articulaires, coups et allergies.

Quelques chiffres sur l'homéopathie

4 millions de boites vendues chaque année en Belgique.

2,4 millions sont commercialisées par les entreprises pharmaceutiques; 1,4 million sont fabriquées et vendues par des pharmaciens.

C'est un petit marché face au total de 200 millions de boîtes de médicaments vendues chaque année.

1000 emplois seraient menacés si la France renonce à rembourser les médicaments homéopathiques.

Ce sont les chiffres de la marque française Boiron, leader mondial du secteur. Les laboratoires sont établis à Lyon. Ils viennent d'investir 50 millions d'euros dans une nouvelle usine. Les médicaments remboursés représentent 70% de leur chiffre d'affaire. La France est l'un des pays qui consomme le plus de médicaments homéopathiques (1 français sur 3). Le pays les remboursait...mais est en train de faire machine arrière.

Mais aussi...

1832: première pharmacie homéopathique de Belgique (à Bruxelles, rue Marché aux Herbes)

5500: le nombre de médecins qui prescrivent des médicaments homéopathiques (chiffres 2017)

300: le nombre d'homéopathes (membres de l'Unio Homeopathica Belgica- chiffres 2017)

17: le nombre d'hôpitaux qui intègrent l'homéopathie à leur gamme de traitements

Homéopathie et remboursements

Le remboursement des médicaments homéopathiques n'est pas prévu par la loi. Certaines mutuelles le proposent et le montant varie d'un service à l'autre (de 20 à 25 % du prix du médicament et avec des plafonds annuels entre 60 et 175 euros). Dans tous les cas, les médicaments doivent être prescrits par un médecin pour être remboursés.

Aux Pays-bas, c'est comme chez nous, l'homéopathie n'est pas comprise dans l’assurance de base.

Au Royaume-Uni et en Allemagne, l'homéopathie a été remboursé dans le passé, mais cela a changé.