Quelle est l'importance de la transmission aérienne du coronavirus ? Ce que la science nous dit pour l'instant

On nous le répète depuis des mois maintenant : le SARS-CoV-2, virus responsable de la pandémie de Covid-19, se transmet via les postillons et gouttelettes que nous émettons en parlant, toussant, éternuant. D'où la mise en application de la distanciation sociale de minimum 1.5m (voire 4 à 5m en cas d'activités sportives) pour diminuer le risque de transmission. Mais alors que les connaissances scientifiques s'étoffent autour de ce virus, connu depuis à peine 5 mois, les soupçons autour d'une transmission aérienne pèsent de plus en plus lourds. Avec en tête de file, ces deux études de cas : celle de ces 45 personnes contaminées au coronavirus lors d'une répétition de chorale, alors qu'elles avaient bien respectés les règles de distanciation sociale ; et cette fameuse étude qui a émis l'hypothèse de l'implication de l'air conditionné dans la contamination de trois familles dans un restaurant.

La transmission par gouttelettes, lors de contacts à distance courte, reste bel et bien le mode de transmission principal du virus. La question de l'importance des autres types de transmission est primordiale pour comprendre au mieux l'évolution du virus au sein de la population mondiale. Pour exemple, la pollution de l'air est un possible facteur aggravant pour les pathologies respiratoires, et une étude de deux universités italiennes a trouvé une corrélation entre pollution en particules fines et transmission du virus dans les zones polluées de Wuhan et du Nord de l'Italie.