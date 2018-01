Quel spectacle nous offrira le ciel en 2018?

En revanche, cela faisait plus de 150 ans qu'une éclipse lunaire ne s'était plus produite en même temps qu'une éclipse solaire puisque la dernière "super lune bleue" remonte à 1866. Ce spectacle sera uniquement visible depuis l’Australie, l’Amérique du Nord, l’Asie de l’Est et l’océan Pacifique.

Une super lune est observable lorsque qu'une pleine lune ou une nouvelle lune coïncide avec le moment ou la Lune est à son périgée, autrement dit, que la distance Terre-Lune est au plus bas. Cela s'est déjà produit à peine quelques jour plus tôt, le 1er janvier.

Cela faisait plus de 150 ans qu'une éclipse lunaire ne s'était plus produite en même temps qu'une super lune. - © FLORIAN CHOBLET - AFP

La lune paraîtra rouge l'espace de quelques minutes cet été. En cause : la Terre qui, parfaitement alignée avec la Lune et le Soleil, bloquera les rayons de ce dernier . Certains parlent sinistrement de "lune de sang", mais le terme exagère la couleur véritable que prendra notre satellite puisqu'il n'arborera qu'une teinte légèrement pourpre.

Le pic d'activité se situe autour du 14 décembre durant lequel il sera possible d'observer plus de 120 étoiles filantes par heure, à condition de scruter le ciel depuis un endroit dégagé et dénué de pollution lumineuse.

Autres événements notables

Vous ne serez pas en reste si vous ne pouvez assister à l'un de ces événements puisque d'autres pluies d'étoiles filantes auront lieu, à savoir notamment les Lyrides dont l'activité atteindra un pic entre le 22 et le 23 avril, les Léonides, visibles entre les 15 et 20 novembre. Pour les plus férus d'astronomie, un calendrier intégral des éphémérides de 2018 est disponible.

Jupiter, Saturne et Mars seront en opposition respectivement les 9 mai, 27 juin et 27 juillet. Cela signifie qu'elles seront au plus près de la Terre sur le tracé de leur orbite autour du Soleil. C'est le moment idéal pour les amateurs d'astronomie de sortir leurs jumelles ou leur télescope afin d'observer ces planètes puisqu'elles sont les plus visibles.

2018 sera une année importante pour l'astronomie puisque le lancement de la sonde spatiale lunaire chinoise Chang'e 4 est planifié fin 2018. Celle-ci aura pour mission d'explorer la face cachée de la Lune.