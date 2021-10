Quel pourrait être l'impact d'une épidémie de grippe en plus d'une quatrième vague de coronavirus en Belgique ?

Le GEMS a simulé la situation la plus pessimiste d'association de pics d'épidémie entre la grippe et le covid :

Le GEMS considère que si la situation épidémiologique était restée globalement "sous contrôle" jusqu'ici, c'est car le nombre de contacts est significativement plus bas qu'avant la pandémie et qu'un haut niveau d'immunité a été acquis par la vaccination et via immunité naturelle. "En conséquent, compte tenu des assouplissements du 1er octobre et du retour des étudiants en présentiel dans le supérieur, les cas et les hospitalisations pourraient être multipliés par trois par rapport au niveau actuel (soit le 21 octobre, ndlr)"

Le commissariat Corona, dans son dernier rapport "Analyse de la situation et des risques et stratégie de gestion", rédigé en vue du codeco de ce 26 octobre, a tenté d'évaluer l'impact potentiel d'une épidémie de grippe qui viendrait se superposer à la quatrième vague de coronavirus de cet automne 2021.

Beaucoup d'incertitudes pour la grippe

Avec cependant des incertitudes concernant la grippe, dont l'impact est difficile à prévoir : en effet, vu l'absence de circulation du virus de la grippe cette année (comme effet des mesures sanitaires prises pour le covid), il est "difficile de prévoir quand se déroulera une éventuelle épidémie de grippe en Europe". "Ces dernières semaines, un nombre croissant de cas de grippe A(H3N2) a été signalé dans plusieurs pays européens. Il est possible que l'épidémie de grippe saisonnière (qui atteint généralement son pic en février-mars) se déclenche plus tôt que lors des saisons antérieures à la campagne COVID-19, ce qui pourrait accroître la pression et la charge sur les établissements de santé." L'absence de grippe l'année dernière pourrait également "contribuer à une plus grande sensibilité de la population".

Le rapport souligne également que "l'efficacité vaccinale des saisons précédentes de grippe régulière pour les virus A(H3N2) était faible à très faible, surtout chez les personnes âgées" et avance le fait que le vaccin développé pourrait être mal adapté à la souche en circulation ("discordance antigénique entre la souche vaccinale et la souche en circulation"), car le faible nombre de détections de cas dans l'hémisphère sud rend le développement d'un vaccin efficace plus difficile.