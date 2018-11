Quel est le programme des commémorations du centenaire de l'armistice 14-18?

A l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première guerre mondiale, diverses commémorations et événements sont organisés à Bruxelles, Mons, Ypres et Compiègne, là où fut signée l'armistice. Commémorations, parade de libération, sonnerie aux morts : retrouvez en un coup d’œil ces événements sur notre carte interactive.

Bruxelles: Soldat Inconnu (10h30)

Les événements dans la capitale belge se déroulent dans différents endroits: colonne du Congrès, monument du soldat inconnu.

La Roi Philippe tiendra un discours, c'est l'occasion de prendre un moment de réflexion sur la symbolique et la signification du " Soldat Inconnu ", sur ce qu’il représente.

Le Roi veut en parler non seulement car c’est le 100e anniversaire de l’Armistice de 1918, mais également parce que les témoins directs des deux guerres nous quittent peu à peu. Il est dès lors important de rappeler aux plus jeunes la signification de ce monument.

Le Soldat inconnu est une personne défigurée, qui a perdu son identité visible, une personne anonyme. Cet anonymat lui donne une force en tant que symbole, ce Soldat représente tous ceux qui ne sont pas là, c’est à la fois lui et tous les autres.

A l’attention des plus jeunes, il est important de rappeler que l’héroïsme ne réside pas nécessairement dans des actions spectaculaires et visibles, mais que notre société compte également de nombreux héros de l’ombre, du quotidien. Saisissons cette occasion pour mettre en valeur tous ces actes héroïques invisibles qui ont lieu loin du feu des projecteurs. Saisissons également cette occasion pour encourager les jeunes à devenir eux aussi de tels héros.

Mons : Parade du Blackwatch (11h)

Le Blackwatch de Montréal, le plus ancien régiment écossais du Canada, démarrera de la Grand Place à l’heure symbolique de la signature de l’armistice pour une parade faisant écho à celle qui prit place il y a un siècle, peu de temps après la libération de la ville.

Vers 15 heures, une parade de la libération et cérémonie commémorative à 15h sera organisée en présence du Prince Laurent. Le 11 et 15 novembre 1918, les troupes canadiennes et de la 5th Royal Irish Lancers paradaient sur la Grand Place de Mons, fraîchement libérée.

Cent ans plus tard, des troupes des armées belge, canadienne, française et britannique ainsi que des vétérans des régiments héritiers de nos libérateurs et une délégation du Shape reconstitueront ce moment de liesse et de joie populaire. Des musiciens en habits d’époque agrémenteront ce défilé retransmis sur deux écrans géants.

Ypres : Last Post (11 h)

Cérémonie du Last Post, sonnerie du clairon en hommage aux soldats qui ont perdu leur vie. Il y a deux cérémonies le 11 novembre 2018: à savoir à 11 heures et à 20 heures à la porte de Menin. La cérémonie commémorative à 20 heures a lieu en présence du roi et de la reine et de nombreux dignitaires étrangers.

Paris : Arc de Triomphe (11h)

Le président français Emmanuel Macron tiendra un discours. Quelque 70 chefs d’Etat partent de l’Elysée, puis prendront un déjeuner privé.

À 15 h, tous les dirigeants (sauf Donald Trump) se rassembleront aux Halles de la Villette, Forum de la Paix. Une grosse manifestation anti-Trump aura lieu sur la place de la République. On craint des débordements car des activistes des Black blocks sont attendus de toute l’Europe.