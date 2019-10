Les richesses de la Roumanie antique au cœur d'une exposition à Tongres

Avant la conquête romaine de la Dacie, la Roumanie antique de Trajan au IIème siècle de notre ère, les plaines du Danube ou encore les montagnes de Transylvanie ont hébergé des cultures rares et riches. Les Daces, les Gètes ou les Scythes vénéraient les forces de la nature, aimaient le vin, les chevaux et les beaux objets d'or et d'argent. Autant de belles découvertes à faire lors de la grande exposition Europalia au musée gallo-romain de Tongres. "Dacia Félix – Grandeurs de la Roumanie Antique" nous offre un beau voyage dans l’Antiquité.

Le royaume des Daces, ce sont les montagnes de Transylvanie mais aussi des merveilles d'archéologie et des terres dont les entrailles regorgent d’or. Nous découvrons les ornements précieux d'une femme du IIème siècle avant notre ère. Ses bracelets en or massif qui ressemblent à des serpents vivants, pèsent un kilo chacun: "Ces bracelets ont été réalisés à partir d’un lingot d’or dont on a tiré les fils. Les extrémités ont ensuite été aplaties, martelées. Une partie des motifs ont été réalisés au poinçon et le reste, très finement ciselé ", explique la commissaire de l’exposition, Stéphanie Derwael.

Pas de traces d’écritures

Seules les lectures des fouilles archéologiques témoignent de ce que l'on connait des Daces, car ils n'écrivaient pas. Avant d'être conquis par les Romains au IIème siècle, les Daces admiraient les Grecs et raffolaient de leur vin jusqu'à en produire eux-mêmes. Ils étaient de rusés commerçants, mais comme "Les Grecs avaient l’habitude de marquer les amphores avec le nom du fabriquant en lettres grecques, les Daces ont décidé de copier ces étiquettes et d'y griffonner quelque chose d’illisible qui ressemble à du grec", raconte Stéphanie Derwael.

Remontons encore un peu le temps, jusqu’à celui des Gètes dans les plaines du Danube au Vème siècle avant notre ère. Dans les tombes des princes, on découvre des protège jambes d'argent, des casques d'apparat en or dotés de paire d'yeux. Nous nous arrêtons aussi sur une corne à boire exceptionnelle, avec un petit trou pour laisser passer le vin lors des rituels religieux.

Une terre riche d'échanges

"La Roumanie est une terre d’échanges, c’est un carrefour de cultures. On se trouve précisément entre l’est, l’ouest, le nord et le sud. Enormément de peuples sont passés sur ce territoire. Certains s’y sont arrêtés et d’autres s’y sont implantés marquant ainsi l’histoire de la Roumanie", conclut Stéphanie Derwael.

Vingt musées roumains ont prêté leurs joyaux antiques à cette exposition qui raconte l'histoire d'une terre que les Romains appelaient "La Dacie heureuse". Ils n'imaginaient pas que leur Dacia chérie serait aussi un jour, le nom d'une marque de voiture.