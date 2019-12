Après la sécheresse de cet été, quel est l'état de nos nappes phréatiques ?

Les chiffres définitifs ne sont pas encore officiellement connus mais le mois de décembre a connu un niveau de pluie nettement supérieur à la moyenne de ces dernières années. De quoi rassurer les gestionnaire de nos nappes phréatiques, d'où est pompée près de 80 % de l'eau que nous consommons, car celles-ci avaient atteint le niveau le plus bas depuis 10 ans cette année.

Les mesures réalisées par les piézomètres de la Région wallonne montraient en effet ces trois dernières années une baisse importante et continue du niveau des nappes phréatiques wallonnes.

"On a constaté, comme dans beaucoup d'endroits, une mauvaise recharge 2016-2017 et des niveaux plus bas que les années précédentes à partir de 2017", explique Roland Masset, responsable des eaux souterraines au service public de Wallonie (SPW).

Et les pluies abondantes mais surtout régulières de l'automne ont bien rempli leur rôle de recharge.

"Depuis le mois d'octobre, avec les nombreuses précipitations qu'on a eues, on observe de manière générale une remontée des aquifères superficiels (ndlr. Un aquifère est une nappe d'eau souterraine contenue dans un sol ou une roche réservoir originellement poreuse ou fissurée, et suffisamment perméable pour que l'eau puisse y circuler librement) et une bonne recharge de nos nappes", observe M. Masset.

Et du côté des treize barrages wallons, la situation est encore meilleure, note Christophe Blerot, responsable des infrastructures au SPW.

"C'est clair qu'on a eu un été très sec. Donc le niveau est descendu très bas, même s'il n'était pas aussi bas qu'en 2018. Mais l'hiver est là pour rattraper le niveau et on espère avoir partout un niveau correct pour affronter un prochain été qui sera sans doute aussi très sec."