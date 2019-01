Quel est l'emballage le plus écologique pour les plats à emporter?

En témoignent le développement des Uber Eat, Deliveroo et feu Take Eat Easy, le marché des plats à emporter et livrés à domicile est en pleine expansion ces dernières années… tirant avec lui, un problème écologique de taille : celui des récipients dans lesquels est livrée la nourriture.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Manchester s’est donc penchée sur l’impact environnemental des principaux contenants, ainsi que de savoir s’il était plus intéressant d’utiliser des récipients réutilisables, par rapport à ceux utilisés une seule fois. Et les conclusions sont assez surprenantes…

Trois types de matériaux, parmi les plus communément utilisés dans le take away, ont été analysés : l’aluminium, le polystyrène (PS, appelé frigolite en Belgique) et le polypropylène (PP, le plastique le plus commun pour les contenants de nourriture). Chaque étape du cycle de vie, de la production au (non-)recyclage, en passant par le transport, a été prise en compte.