Quel cartable choisir pour la rentrée scolaire ?

Trolleys à roulettes, sacs à dos ou cartables plus traditionnels, le choix est vaste dans les rayons des magasins à l'approche de la rentrée scolaire. Mais quel est le cartable qui conviendra le mieux à vos enfants, tout en prenant soin de leur dos?

Pour Olivier Dal Maso, kinésithérapeute et responsable de l’école du dos à la clinique Saint-Luc de Bouge, les cartables à roulettes et ceux en bandoulière sont à proscrire. "On voit qu’avec le trolley, l’enfant est toujours en position de torsion pour le tirer, ce qui peut entraîner des douleurs au niveau du dos à long terme. Il vaut mieux choisir un cartable que l’enfant peut porter sur les deux épaules avec, idéalement, une ceinture ventrale pour aider l’élève à supporter le poids des cahiers". Les spécialistes recommandent généralement que le poids du cartable ne dépasse pas 10% du poids de l’enfant. Une recommandation parfois difficile à appliquer, mais le mieux reste encore de peser le cartable à vide. Nous avons fait le test pour vous: comptez 2.5 kilos pour un sac à roulettes contre 950 grammes pour un cartable classique. Pour éviter un déséquilibre, le sac scolaire ne doit pas être trop large et doit surtout épouser la forme du dos de l’enfant.

Alléger la charge des cartables, une mission pour certains professeurs

Dans la classe d'Axelle Burton, enseignante de 3e primaire à l’école Saint-François à Auvelais, le poids du cartable des élèves est une priorité. Comme de nombreux autres professeurs, elle a fait le choix d’un système où les élèves ne repartent à la maison qu’avec le strict nécessaire: des cahiers, des chemises souples et le journal de classe. Les gros classeurs avec toute la matière de l’année restent eux dans la classe et sont remplacés par des cahiers aide-mémoire, bien plus légers. Une charge en moins pour les parents aussi à qui on demande souvent de porter le cartable à la sortie de l’école.