Que voir au musée Kanal-Centre Pompidou le 5 mai prochain?

Bernard Blistène, le directeur du musée national d’art moderne à Beaubourg à Paris, a choisi avec son équipe, des œuvres dans les réserves du deuxième plus grand musée d’art moderne de la planète avec ses 20.000 œuvres: Pompidou-Beaubourg. Pour Bruxelles, pas de Picasso, pas de toiles célèbres mais des sculptures, des installations, du design, des projections signées Ron Arad, César, Calder, Rauschenberg, Toyo Ito, Tinguely, Jean Prouvé ou encore Marcel Broodthaers. Toutes des pièces capables de résister aux conditions d’un bâtiment industriel en l’état. En effet, l’ancien garage Citroën, le long du canal, place de l’Yser, à Bruxelles est pour l’heure laissé dans son jus. Il arrive même de voir dans un recoin un ancien balai, les panneaux d’indication, une boîte à outils, des affiches publicitaires. On jurerait que le garage a fermé juste hier.

Tout l'espace sera occupé

Pompidou et Bernard Blistène proposent un parcours dans les entrailles du plus grand garage d’Europe, bâti dans les années 30. L’exposition s’intitule " Kanal brut ".

L’ancien garage ne va pas se cacher, il a d’ailleurs fort inspiré Bernard Blistène et ses équipes. Les traces du départ de la concession Citroën sont là, visibles. Les ateliers, la cantine, les bureaux, les fameux Show-room derrière les verrières emblématiques, tout va être occupé. Imaginez-vous circulant en voiture de l’accueil aux ateliers, grimpant les rampes, arrivant derrière les vitres aux étages supérieurs. Le voyage artistique remplace la petite circulation des automobiles roulant au pas.

Dans le service Electro au rez-de-chaussée, le cinéaste Michel Gondry va installer une "Usine de films amateurs". Chaque visiteur sera invité à créer un film de A à Z en un temps record, dans un studio de cinéma reconstitué. Trois heures plus tard, l’amateur sortira avec un DVD de son film en poche.

Dans l’ancien atelier de carrosserie, des sculptures de tôle tantôt pliée, gaufrée, parfois ondulée. Une promenade dans l’histoire de la sculpture. Des propositions renouvelées jusqu’en juin 2019.

Le premier étage, la "Maison tropicale" du designer Jean Prouvé

Citroën, c’est le rouge et le blanc. Ce sont les couleurs des années 60, pop et plastiques. L’occasion pour les équipes de Bernard Blistène d’investir l’aire de livraison pour y exposer des objets. On pourra même y admirer un prototype spectaculaire au design aérodynamique. Une voiture prête à démarrer.

Dans le cadre d’un partenariat de 10 ans conclu entre le Centre Pompidou et la Région Bruxelles-Capitale, la Fondation Kanal, l’exposition se tiendra du 5 mai 2018 au 7 janvier 2019. L’idée est d’occuper les lieux avant les grands travaux de transformation confiés après concours aux architectes NOA/EM2N/SERGISON BATES. L’occasion aussi de découvrir les travaux des dix artistes bruxellois choisis dans le cadre du projet de commande d’œuvres. Ce volet constitue le début de la collection du futur musée d’art moderne et contemporain.