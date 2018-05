200 ans après la naissance de Karl Marx, que reste-t-il de son héritage dans notre société?

Il y a 200 ans jour pour jour naissait Karl Marx. Connu pour sa critique du capitalisme, il est l’une des figures majeures du 19ème siècle. L'homme était à facettes multiples, à la fois économiste, journaliste, philosophe ou historien. À sa mort, il laisse derrière lui une œuvre importante.

Il fait encore partie du paysage aujourd'hui. "Les théories de Marx restent pertinentes pour la Chine", déclarait ce vendredi le président chinois Xi Jinping.

La société a changé

Pour Kenneth Bertrams, professeur d'histoire économique à l'ULB, la société d'aujourd'hui n'est pas la même que deux siècles plus tôt.

"Les conditions générales matérielles sont meilleures actuellement qu'elles ne l'étaient à l'époque. En revanche, ce qui réapparaît, c'est une inégalité marquée entre une minorité qui accapare énormément de richesses et une grande majorité de personnes qui doivent se contenter des produits de suffisance."

"Karl Marx avait vu juste", conclut-il.

Vision d'avenir

De son côté, Jean-Philippe Platteau, professeur d'économie à l'UNamur, estime que la pensée de Marx reste d'actualité sur d'autres points comme l'implantation des systèmes économiques modernes ou la robotisation.

"Il ne faut pas s'inspirer de Marx dans le sens où on est marxiste et on adopterait intégralement son schéma. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Par exemple la théorie économique a fait des progrès, même sur les problèmes qui l'intéressaient énormément."

La pensée économique de Karl Marx est d'ailleurs de moins en moins enseignée ces dernières années, contrairement à ses travaux en tant qu'historien ou philosophe.