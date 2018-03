Que représente l'Armée du Salut en Belgique?

Ce jeudi, André Cox, le chef de l'organisation religieuse protestante "l'Armée du Salut" a rencontré le Prince Laurent à Bruxelles. Cette organisation chrétienne protestante compte pas moins d'un million et demi de membres à travers le monde. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom et quel est le poids cette organisation ici? En Belgique, la présence de l'Armée du Salut est plus limitée que dans des pays comme l'Angleterre - où l'organisation a été créée au 19e siècle. On compte en effet seulement entre 250 et 300 membres. On les appelle les salutistes, voire les "soldats de l'armée du salut".

Des centres d'action sociale Le magasin de seconde main "Le 24" - © Tous droits réservés Derrière ce nom un peu barbare, l'ambition est à la base surtout sociale. En Belgique, ils aident notamment migrants, enfants défavorisés ou encore sans abri dans leurs centres. A Bruxelles, le foyer Georges Motte héberge et accompagne 75 anciens sans-abri. "L'objectif, c'est la réinsertion", explique Philippe Reynaerts, directeur. "On va leur demander ce qu'ils veulent, les aider à obtenir le chômage ou le CPAS. On va tenter de les réinsérer dans la société."

Certains résidents travaillent bénévolement dans le magasin de seconde main en face du foyer. "C'est une façon de retrouver un rythme," confie Cédric, 22 ans. "On tente un maximum de les aider à trouver un emploi ou une activité à l'extérieur", affirme Philippe Reynaerts, "mais s'ils ne trouvent pas, on leur demande de donner un coup de main. Le magasin n'est pas une fin en soi, il est avant tout une manière de mettre en activité ces personnes." Endoctrinement religieux? Une question se pose: cet accompagnement se fait-il au prix d'un endoctrinement religieux? "Certainement pas", affirme Philippe Reynaerts. "On veut d'abord les réinserer, les aider. On ne peut pas faire du prosélytisme. On reçoit d'ailleurs des financements publics et ce serait interdit de le faire". Cela dit, "s'ils sont demandeurs, on peut leur indiquer les adresses des églises du Salut à Bruxelles. Mais aussi celles des églises catholiques! Franchement, on ne met pas l'accent sur la religion". A côté de ces centres, l'Armée du Salut compte en effet aussi plusieurs églises, dont dix en Belgique. Et là, l'objectif est clairement de diffuser la parole de l'évangile. Les deux types d'institutions sont séparées, mais comme l'explique André Cox, chef mondial de l'organisation, elles restent nécessairement liées. " Tout ce qu'on fait est bien sûr motivé par notre foi", dit-il. "J'aime bien lorsqu'on se demande ce qu'est l'Armée du Salut. Est-ce une église, une ONG, une oeuvre caritative? Parce qu'en fait, c'est un ensemble."

Le siège de l'Armée du Salut à Bruxelles - © RTBF