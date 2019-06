Que pouvez-vous ramener dans vos valises à votre retour de vacances ?

Tabac, alcool, produits locaux, articles moins coûteux et autres souvenirs… Nous sommes souvent tentés d’en ramener, mais attention, il n’est pas possible de faire rentrer tout et n’importe quoi en Belgique. Alors que peut-on ramener dans nos valises ?

Les règles sont établies en fonction de catégories de produits et de la provenance, c’est-à-dire si vous revenez d’un pays de l’Union européenne ou pas. Les quantités vont aussi varier en fonction du moyen de transport, l’avion par exemple étant plus limité. De plus, si vous ramenez de la marchandise pour votre famille ou vos amis, la douane pourra vous demander de payer des accises, à moins de démontrer que c’est pour votre usage personnel.

Tabac, alcool, produits d’origine animale et végétale

Prenons un premier exemple, le tabac. Si vous avez voyagé dans un pays de l’Union, vous pouvez acheter 800 cigarettes, dans le cas d’un pays hors Union, vous pouvez en ramener 200.

Certaines destinations sont réputées pour les bons vins. Si vous étiez en France, vous pouvez ramener 90L, si c’est du vin acheté au Chili, ce sera seulement 4L. Pour la bière, vous pouvez ramener jusqu’à 110L si vous venez d’un pays de l’Union, mais uniquement 16L si hors Union. Pour les autres boissons alcoolisées, tout dépend du taux d’alcool, mais cela varie entre 1L et 2L.

Vous pouvez également rapporter des produits d’origine animale, dans des "quantités raisonnables" si vous revenez d’un pays de l’Union européenne ou de la principauté d’Andorre, du Liechtenstein, de la Norvège, de San Marin et de Suisse. Dans les autres cas, les quantités varient selon le type de viande et du pays d’origine. Si vous êtes un amateur de caviar d’esturgeon, sa quantité est dans tous les cas limitée à 125 g.

En ce qui concerne les produits d’origine végétale, vous pouvez en rapporter, si vous respectez les quantités et pays d’origine. Par exemple, vous pouvez acheter jusqu’à 3kg de pommes de terre de consommation si elles viennent d’Algérie, de Bosnie-Herzégovine, d’Egypte, d’Israël, de Libye, du Maroc ou encore de Serbie. Pour les semences, leur quantité est limitée à 5 sachets de 20g et pour les types de fleurs coupées et de rameaux autorisés, jusqu’à 50 tiges.

Vous pouvez également ramener des fruits et des légumes. Une liste vous indique ceux que vous pouvez emporter, tant que vous ne dépassez pas les 3kg. S’il s’agit de champignons sauvages, par contre, en provenance d’Albanie, de Biélorussie, de Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein ou encore de Macédoine, le produit vous sera toujours confisqué pour risque de radioactivité.

Interdictions et amendes

Le site précise aussi qu’il vous est formellement interdit de ramener des Palmes (Phoenix) de l’Algérie et du Maroc ou encore des Végétaux de café du Honduras et du Costa Rica.

Il est donc possible de ramener pas mal de choses, mais toujours à condition que les marchandises soient dépourvues de tout caractère commercial. Si c’est le cas, il faut absolument les déclarer à la douane. Même chose pour les marchandises à caractère professionnel.

Concernant l’argent liquide, si vous entrez ou sortez de l’Union européenne avec plus de 10.000€, il faut aussi vous faire connaître auprès des douaniers.

Il y a aussi des choses totalement interdites. La drogue évidemment, sous quelque forme que ce soit, les armes si vous ne possédez pas de permis, les produits issus d’espèces protégées, comme les peaux de félin ou l’ivoire. Vous ne pouvez pas non plus importer des animaux considérés comme des espèces protégées.

Pensez bien à avoir les papiers de votre animal de compagnie car la Douane peut contrôler à tout moment si votre animal est muni d’un passeport en règle et s’il est en ordre au niveau des vaccinations obligatoires.

Autre élément, si vous aimez la plongée. Evitez de cacher des morceaux de coraux dans vos valises si vous n’en avez pas l’autorisation, à la fois du pays duquel vous venez et de la Belgique. Vous ne pouvez pas non plus ramener de la marchandise contrefaite ou piratée.

De manière générale, si les règles ne sont pas respectées, la marchandise vous est retirée, avec un risque d’amende à la clé (accises + amendes).

Retenez aussi que si vous emportez des objets de valeur dans vos bagages vers des pays non-membres de l’UE, vous devez vous renseigner auprès de la Douane afin de connaître les formalités à remplir pour pouvoir les réimporter en franchise lors de votre retour.