Que pensent les sans-abri des élections? Rencontres

Que pensent les sans-abri des élections ? C’est une question qu’on se pose rarement, pour ainsi dire jamais. Et pourtant, ces personnes, comme tout citoyen belge, doivent aller voter. Il faut toutefois qu’elles ne soient pas déchues de leurs droits et qu’elles aient une adresse de référence. Pour beaucoup, cette adresse, c’est le CPAS. Sans adresse, pas de convocation et donc pas de droit de vote.