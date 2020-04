Que faire si vos lunettes se cassent pendant le confinement ?

C’est un objet indispensable pour toutes les personnes qui ont des problèmes de vue. Mais quand un petit accident arrive, que faire ? Tous les magasins de lunettes sont fermés. Les opticiens peuvent-ils quand même vous aider ? On tente d’y voir plus clair avec Thierry Cegaert, secrétaire général de l’APOOB, l’Association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique.

Lors de la mise en place du confinement, la priorité des opticiens a été de rester accessible pour leurs clients. Ils ont donc affiché sur leur vitrine une adresse mail ou un numéro de téléphone sur lequel ils sont joignables. Mais il s’agit bien d’être disponible pour des situations d’urgence comme le souligne Thierry Cegaert : "Il faut éviter les ventes pour vendre".

Pas d’examen de vue

Faire un examen de vue, adapter les branches de lunettes ou des lentilles de contact ne font pas partie des services d’urgence. Ils constituent un risque important de contamination. Il faudra donc attendre la fin du confinement pour ces services.

De même que vouloir profiter du beau temps avec de nouvelles lunettes de soleil ne sera pas possible. Cela ne fait pas partie des déplacements nécessaires. Votre opticien n’ouvrira donc pas sa boutique pour un tel achat.

Si, par contre, vous faites partie des malchanceux qui ont cassé leurs lunettes de vue, votre opticien peut vous aider. Une vis en moins, une branche cassée, un verre brisé, ce sont des tâches dont peut s’occuper votre opticien. "Le service après-vente continue", rassure Thierry Cegaert.

La majorité des grossistes sont disponibles par mail ou par téléphone pour pouvoir envoyer des pièces détachées. Thierry Cegaert poursuit : "Si l’opticien est bien formé, il a les capacités pour réparer ou, au moins, arranger certaines choses".

Distance physique

Les mesures de distance physique s’appliquent évidemment. L’opticien pourra vous demander de déposer vos lunettes à un endroit et de venir les récupérer à ce même endroit un peu plus tard de telle sorte à éviter le contact.

Dans le cas où votre paire de lunettes n’est pas réparable, votre opticien peut vous faire entrer dans son magasin. "Si on met des distances, je ne pense pas qu’on prend un risque démesuré", affirme sereinement l’opticien. Et comme dans les autres commerces, il sera conseillé de payer de manière électronique.