Que faire pendant ces vacances de Pâques "sous cloche" ?

Les vacances de Pâques sont sur le point de débuter. Avec les écoles fermées, elles débuteront pour certains dès ce lundi. Des vacances "sous cloche", comme le souligne un mauvais jeu de mots qui se répand sur la toile, puisque de nouvelles mesures de confinement viennent d’être annoncées. Alors que faire ?

Les voyages non essentiels à l’étranger sont toujours interdits. Les vacanciers devront donc se cantonner à la Belgique, où ils peuvent en revanche se déplacer librement, et se balader à quatre personnes maximum en plein air. La destination la plus classique, pour les vacances de printemps, c’est évidemment la côte.

Vendredi, lors de sa conférence de presse, le centre de crise estimait que les stations balnéaires seraient fortement fréquentées dès ce week-end. Et il invitait donc les voyageurs à choisir d’autres destinations, à sortir des sentiers battus.