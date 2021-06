Que faire en cas d’accident cardiaque ? Les premiers gestes qui sauvent

L’accident cardiaque du joueur danois Christian Eriksen en plein match contre la Finlande a glacé le sang de nombreux supporters et spectateurs samedi après-midi. Le milieu offensif danois s’est effondré inanimé sur la pelouse. L’histoire le précisera mais sa survie est probablement liée à la vitesse avec laquelle l’arbitre et l’équipe médicale de l’Euro ont réagi, réalisant très rapidement un massage cardiaque à même la pelouse.

Jusqu’en 2019, la Croix Rouge de Belgique formait chaque année environ 40.000 personnes aux gestes de premiers secours. Avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de sécurité prises pour qu’elles se déroulent en toute sécurité, le nombre d’inscriptions a logiquement diminué. En 2020, 13.814 personnes ont ainsi été formées aux gestes qui sauvent alors que les formations ont été à l’arrêt entre la mi-mars et septembre 2020.

La Croix Rouge a par ailleurs lancé, en 2019, une application didactique gratuite aux premiers secours (https://www.croix-rouge.be/app-premiers-soins/), ainsi qu’un jeu (http://comment-tu-vas.croix-rouge.be/). Ces outils ne peuvent évidemment pas remplacer une vraie formation mais ils permettent d’apprendre certaines règles et techniques de base.

Fin mars, l’application aux premiers soins avait été consultée par près de 42.000 utilisateurs (soit 10.000 de plus que l’année passée). Un peu plus de 13.000 personnes avaient consulté le jeu (soit 6000 utilisateurs de plus qu’en 2020).