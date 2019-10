Que deviennent les profils Facebook des morts?

Facebook transforme les comptes des personnes décédées en comptes "commémoration". Il s’agit de pages aménagées spécialement pour que les proches puissent rendre hommage aux défunts.

Un compte commémoration c’est quoi ?

C’est quasi la même chose qu’un compte normal, sauf qu’il y a une petite fleur en haut à gauche et l’inscription "en souvenir de" à côté de la photo de profil. Ces comptes disparaissent des espaces publics de Facebook : ils n’apparaissent plus dans votre fil d’actualité et les rappels d’anniversaires sont supprimés. Ce sont en quelque sorte des profils "dormants", sur lesquels les amis (et seulement les amis) peuvent tout de même publier des messages d’hommage.

Qui gère mon profil une fois que je suis décédé ?

Vous devez désigner un légataire. C’est assez simple à faire : vous allez dans les paramètres de votre compte et vous inscrivez le nom d’un ami ou d’un membre de votre famille. Attention ! Il doit obligatoirement être membre de Facebook. Votre proche recevra un mail qui lui donnera les accès à votre décès. Votre légataire ne pourra pas faire n’importe quoi : il aura le droit de gérer les publications ou de changer votre photo de profil, mais interdiction de lire vos messages ou de supprimer des amis. Sachez que vous pouvez aussi demander à Facebook de supprimer tout simplement votre compte à votre décès. Dernier avertissement : si vous ne remplissez rien dans vos paramètres, Facebook transformera automatiquement votre compte en profil "hommage", sans possibilités de modifications. Seule la famille proche a un recours : elle peut demander qu’il soit supprimé.

Comment Facebook sait qu’une personne est décédée ?

Facebook ne le suce pas de son pouce. Il faut que des membres l’avertissent, de préférence des proches, idéalement la famille. Ou encore mieux, la personne désignée comme légataire.