Quatre vaccinateurs anti-polio tués dans l'est de l'Afghanistan

Quatre vaccinateurs anti-polio ont été tués et au moins trois blessés dans une série d'attaques apparemment concertées mardi matin dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé le ministère de la Santé afghan et la police locale.

►►► A lire aussi : Afghanistan : les derniers militaires belges seront de retour à la mi-juin

Selon le porte-parole du ministre, Osman Taheri, joint par l'AFP, les quatre attaques se sont toutes produites entre 30 minutes et une heure d'intervalle les unes des autres dans la province du Nangarhar.