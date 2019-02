Quatre nuits de maintenance et d’inspections dans le tunnel Leonard

La semaine prochaine sera effectué des travaux d’entretien et des inspections dans le tunnel Leonard (R0) au niveau inférieur (-2) et ce durant quatre nuits. Lundi et mardi soirs, les travaux se font dans le sens vers Zaventem, mercredi et jeudi soirs dans la direction de Waterloo. Le trafic sera détourné localement. Les fermetures ont toujours lieu entre 21h30 et 5h30.

Retirer du béton abîmé de la plaque de toit

L’été dernier, des dommages locaux au béton causés par des infiltrations d’eau ont été détectés au niveau de la plaque de toiture au cours d’inspections dans le tunnel Leonard et cela nécessite des travaux urgents.

Ces fermetures de nuit seront régulièrement répétées au cours des prochains mois pour pouvoir effectuer des inspections sur la plaque de toit.

En 2022, les travaux de rénovation en profondeur du tunnel Leonard doivent commencer.