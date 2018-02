Quatre nouveaux millionnaires belges depuis ce vendredi

Le suspense a duré un peu plus longtemps que d'habitude... mais le dénouement s'est avéré très positif pour les Belges, puisque La Loterie nationale, qui promettait un gagnant à un million lors du tirage spécial de ce vendredi 23 février, a finalement annoncé... qu'ils étaient quatre heureux veinards dans notre pays, à obtenir ce statut de nouveau millionnaire.

En plus du tirage habituel, la Loterie organisait en effet cette semaine un tirage spécial millionnaires: 25 gagnants devaient remporter un million. Et si aucun Belge ne figurait parmi les gagnants, la Loterie annonçait qu'elle en sélectionnerait un via le code "MyBonus" au bas du ticket. Mais au final, les Belges ont été bien lotis puisqu'ils sont quatre à figurer parmi les gagnants à un million...