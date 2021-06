Quatre mois de prison avec sursis pour le procureur de Flandre orientale suspendu

Johan Sabbe, le procureur du roi de Flandre orientale suspendu, a été condamné lundi à quatre mois de prison avec sursis pour attentat à la pudeur et harcèlement sexuel au travail par la cour d'appel de Gand.

Johan Sabbe a été suspendu de ses fonctions après l'ouverture d'une enquête à son encontre fin juin 2020. Une ancienne chauffeuse du magistrat l'accuse de harcèlement sexuel au travail.

Le parquet général de Gand avait ouvert une enquête sur les faits, mais le tribunal disciplinaire n'en avait cependant pas attendu les résultats et avait suspendu fin octobre Johan Sabbe pour une durée de six mois, dont trois avec sursis. À l'audience devant le tribunal disciplinaire, le magistrat, faisant allusion aux échanges de messages, avait soutenu qu'il n'avait pas agi contre la volonté de sa collaboratrice. Après l'enquête pénale, le procureur général avait décidé que M. Sabbe devrait répondre d'attentat à la pudeur et de harcèlement sexuel au travail devant la cour d'appel.