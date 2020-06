Quatre millions d'excès de vitesse enregistrés par la police en 2019

Il n'y a jamais eu autant d'excès de vitesse verbalisés l'an passé, 4.039.038 au total, soit 288.987 de plus qu'en 2018, selon des chiffres de la police fédérale de la route, cités dans les titres Sudpresse mardi.

"En comparaison avec 2011, les services de police ont constaté un million d'excès de vitesse en plus l'année dernière. La vitesse reste l'un des quatre "killers" (tueurs, NDLR) en matière d'accidents et malgré tout elle ne diminue pas", déplore Jean-Michel Tubetti de la police fédérale de la route. La conduite sous influence, le GSM au volant et l'oubli de la ceinture étant les trois autres comportements mortels sur la route.