Quatre hébergeurs de migrants, accusés de trafic d'êtres humains, acquittés par le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté, mercredi en fin de matinée, les quatre citoyens qui avaient hébergé des migrants de la prévention de trafic d'êtres humains. Les huit autres prévenus ont écopé de peines de prison avec sursis, à l'exception d'un homme qui faisait défaut et pour lequel la peine est donc ferme.

Dans ce dossier, douze personnes étaient poursuivies pour une prévention de trafic d'êtres humains. Les journalistes Anouk Van Gestel, et Myriam Berghe ainsi qu'une assistante sociale et une quatrième personne ont été acquittées. Elles étaient poursuivies pour association de malfaiteurs et trafic d'êtres humains. Le ministère public avait requis l'acquittement pour deux citoyens belges qui avaient accueilli chez eux des migrants.

Les autres personnes, les "hébergés", ont été condamnées à des peines de prison de 5 ans avec sursis et des amendes allant de 48.000 à 360.000 euros.

Prévue à 9 heures, l'audience a été retardée, en raison de fouille et de contrôle d’identité systématique du public et des prévenus.