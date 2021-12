Quatre féminicides en deux semaines : quelle protection pour les victimes de violence conjugale?

Mouscron, Strépy-Bracquegnies, Courcelles, Grivegnée. Les annonces se suivent et se ressemblent. En l'espace de quinze jours, quatre femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon en Belgique. Des drames qui portent au nombre de 22 (au moins) le nombre de féminicides cette année.

"Vous voulez goûter les gâteaux?" lance-t-elle à la cantonade. "Si je pouvais, je resterais ici toute ma vie" sourit-elle. Sans ce refuge, elle ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Partir était pour elle une question de vie ou de mort.

Latifa, prénom d'emprunt, est l'une d'entre elles. Ce jour-là, elle s'apprête à fêter l'anniversaire de son fils, avec ses compagnes d'infortune. Un anniversaire loin de chez elle, mais loin du danger. "Ici, je me sens en sécurité, c'est le principal pour moi".

Pour tenter de comprendre, nous poussons la porte d'une maison maternelle. Pour la sécurité des victimes, nous n'en dévoilerons pas la localisation. A l'abri des regards, ce cocon abrite des mères de famille, battues ou menacées de mort par leur compagnon.

Si Latifa a pu fuir et trouver une place en maison d'accueil, ce n'est pas le cas de toutes les victimes. Même si le monde associatif se démène, les places manquent cruellement.

"Il me menaçait chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Je devenais folle. Encore aujourd'hui, je sais qu'il me cherche. C'est terrible, surtout avec un enfant".

"Un jour, il a amené de l'essence pour me brûler, chez moi à la maison. Si mon frère n'était pas entré en même temps que moi, je ne serais plus là".

"Malheureusement notre maison est pleine, nous n'avons plus aucune place" renchérit sa collègue, Nastasja Zambito. "J'ai appelé d'autres maisons maternelles, le Samusocial, mais tous les services sont remplis. On essaie bien sûr de trouver d'autres solutions mais la frustration est énorme".

"On est en manque de structures pour accueillir ces mamans. Elles doivent donc rester en famille, avec leur mari violent. C'est très problématique".

Pour Nastasja Zambito, il est urgent de créer de nouvelles places d'accueil. "Ca ne m'étonne pas qu'il y ait encore eu autant de féminicides récemment. Si on ne réagit pas, il y en aura encore".

Quel suivi pour les plaintes?

La prise en charge des victimes est régulièrement pointée du doigt. Face aux menaces et au harcèlement, Latifa a porté plainte à la police. Elle garde l'impression que cela n'a servi à rien. "Il n'y a aucun résultat. C'est comme si lui avait raison, et que moi j'étais fautive. C'est moi qui dois me cacher. Lui, il marche comme il veut".

Pour Josiane Coruzzi, directrice de Solidarité Femmes, c'est encore trop souvent là que le bât blesse. "Parfois, les choses vont trop loin car la police et la justice n'ont pas fait leur travail".

Dans trop de cas, la victime avait déjà porté plainte et il ne s'était rien passé

"Les policiers devraient être beaucoup plus attentifs au contexte de séparation. Si une femme porte plainte quand elle se sépare de son compagnon, cela devrait alerter les services, or c'est le contraire qui se passe. Pourtant, on sait que le contexte de séparation est en lien direct avec le féminicide".

Néanmoins, les associations l'admettent, du chemin a été parcouru. "Une vraie réflexion se met en place. Depuis un an, les policiers ont notamment à leur disposition une grille d'analyse de la dangerosité".