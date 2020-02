Quatorze jours de quarantaine pour 110 Belges à Tenerife : "Ce ne sont plus des vacances"

Laurence Smets, Belge coincée à Tenerife - Des Belges mis en quarantaine à Tenerife témoignent... Environ 110 touristes belges sont confinés dans un hôtel sur l’île espagnole de Tenerife, le H10 Costa Adeje Palace. Comment se passe leur quarantaine qui, selon le gouvernement local cité par l'agence Reuters, doit durer 14 jours à compter d’hier mardi ? "On nous a autorisés à sortir pour aller chercher du café. Dans la salle de restaurant, il y a deux pauvres machines à café et donc la file est interminable. Mais tout le monde reste calme pour l’instant, explique Laurence Smets qui montre le masque chirurgical que les pensionnaires de l'hôtel ont reçu. "Mais on n’a pas reçu de nouvelles de l’agence, du tour-opérateur ou de l’hôtel, uniquement via les médias. On attend des réponses. On ne sait pas si on va devoir rester ici en quarantaine ou rentrer en Belgique. C’est un petit peu stressant tout de même. Pas par rapport à la maladie, mais plus pour le boulot et la famille qui est à la maison". "Ce ne sont plus des vacances", conclut Laurence.