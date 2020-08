Quarantaine, dépistage, rentrée : que faire si je reviens de vacances en zone rouge ?

Depuis plusieurs mois, l'Europe est coloriée en rouge, orange et vert par le ministère des Affaires étrangères en Belgique. Une carte évolutive qui rend compte de la situation épidémiologique du covid-19 dans les différentes zones de nos pays voisins. Suivant la couleur, il est demandé plus ou moins de vigilance aux voyageurs... et surtout des mesures sanitaires à leur retour en Belgique.

C'est le cas de beaucoup de Belges, qui se posent des questions. Faut-il se faire dépister ? Se mettre en quarantaine ? Voyager vers une zone rouge est-il même possible, ou allez-vous vous faire contrôler à la frontière ? Voici quelques éléments de réponse.

Que faire si je reviens de zone orange ?

Là-dessus, pas trop de souci à se faire. Voyager vers ces destinations n'est pas interdit, mais il faut contrôler ce que disent les autorités locales, y compris en termes de quarantaine. A votre retour en Belgique, après avoir rempli le formulaire PLF, un dépistage est conseillé, mais il n'est pas obligatoire, tout comme la mise en auto-isolation. Il faut contacter votre médecin généraliste pour obtenir un formulaire afin de vous faire dépister.

Que faire si je reviens de zone rouge ?

Plus contraignant : dans ce cas, il faut respecter une quarantaine dès votre retour en Belgique. Après avoir rempli le formulaire PLF, vous recevrez deux SMS. Le premier SMS vous avertira du statut rouge de la zone que vous venez de quitter, et vous demandera de vous placer en auto-isolation pendant deux semaines. Le second SMS comportera un code d'activation avec lequel vous pourrez faire une réservation dans un centre, sans avoir besoin de voir votre médecin généraliste.

Pourquoi n'ai-je pas reçu de SMS ?

Un détail est très important : les mesures de quarantaine et de dépistage obligatoires ne concernent que les personnes qui ont séjourné plus de 48 heures en zone rouge ! "Les personnes qui ne sont restées qu'un week-end ne doivent pas remplir le document PLF, explique Karine Moykens, responsable de la task force sur le tracing. Même s’ils remplissent le formulaire, ils ne vont pas recevoir de SMS." Vous pouvez donc revenir sereinement de votre week-end à Paris, à condition de vous dépêcher pour rentrer.

Suis-je obligé de respecter une quarantaine si mon test est négatif ?

Oui, même si votre test de dépistage se révèle négatif à votre arrivée en Belgique, il faut continuer la quarantaine au moins sept jours. Cela permet d'éviter un éventuel "faux négatif". En revanche, après sept jours d'isolement, vous aurez le droit de faire un nouveau test. "Si à ce moment-là, vous êtes à nouveau négatif, ça voudra dire que c'est un vrai négatif, et vous pouvez sortir de quarantaine", affirme Karine Moykens.

Les enfants qui reviennent de zone rouge peuvent-ils faire leur rentrée quand même ?

Comme les adultes, les enfants doivent respecter une quarantaine et ne pourront pas se rendre tout de suite à l'école. Une mesure difficile à prendre, mais nécessaire pour éviter toute contamination, estime la responsable de la task force : "je pense que c’est plus important que la rentrée se passe bien, et que si les enfants qui reviennent de zone rouge sont infectés, nous auront un plus grand problème.