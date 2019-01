Quand Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, se paie l'élection de Miss Belgique

Cadeaux au rabais, public saoul et présentation hasardeuse, notre concours de beauté national s'est fait rhabiller par l'équipe de "Quotidien", l'émission de TMC (TF1) présentée par Yann Barthès.

Ce n'est pas un scoop: Miss Belgique ne fait plus autant rêver; seuls 103.000 téléspectateurs ont suivi la cérémonie de samedi dernier. Retransmis en direct depuis La Panne, le concours a beaucoup fait rire nos collègues français de "Quotidien" qui ont consacré presque 5 minutes à décrypter le côté "cheap" du programme.

"Elle rêve de gérer son propre asile"

Après s'être amusé du bilinguisme du programme (difficile de suivre si on ne parle que français...), le chroniqueur s'est étonné du contenu de la présentation des candidates. Quand les Miss France sont mises en valeur pour des qualités plus classiques ("travaille dans l'humanitaire", "parle 4 langues", "joue du piano", ...), les Miss Belgique ont droit à des descriptions originales ("fille de fermier, elle adore conduire un tracteur et traire des vaches", "elle a pris conscience de la valeur de la vie après avoir échappé à un incendie", "son père est décédé avant sa naissance", "elle aimerait gérer son propre asile", "boucher le jour, esthéticienne le soir"). On peut comprendre la surprise.

Bonjour à une Miss...décédée depuis 25 ans.

Le chroniqueur du Grand Cactus David Jeanmotte en prend également pour son grade. En cause: son look (proche d'un personnage du film "Hunger Games"), son français créatif et ses réactions déroutantes. Les cadeaux peu glamour (un vélomoteur suscitant une réaction ironique de la présentatrice "Sky is the limit"), la musique et le public alcoolisé sont également la cible de cette séquence (très) drôle. Moment de gêne ultime lors d'un hommage à "Miss Belgique 1930" (et Miss Univers) quand Patrick Ridremont lui "passe le bonjour si elle regarde". Netta Duchâteau est morte il y a 25 ans.

L'intégralité de la séquence est visible sur le site de TF1

Si vous avez raté l'info, en 2019, la "plus belle femme du royaume" est l'Anversoise Elena Castro Suarez.