Quand une astronaute de la NASA se fait livrer du fromage belge dans l’ISS, en attendant Thomas Pesquet et Thierry Marx

Le fait pourrait sembler exceptionnel mais il est loin le temps où les astronautes, cosmonautes, spationautes et autres taïkonautes ne pouvaient se permettre que de la nourriture fade et sans beaucoup de goût. Depuis quelques années en effet, cuisiner pour les astronautes est devenu un véritable challenge, voir un honneur pour les chefs de la planète, petits et grands, étoilés ou pas.

De Davide Scabin à Alain Ducasse en passant par Thierry Marx ou Heston Blumenthal, plusieurs sont les plats de superstars des fourneaux ayant accompagné leurs compatriotes voyageurs de l’espace. Tout le monde à encore en tête Thomas Pesquet et sa "nourriture bonus, pour les moments durs", composée de seize recettes parmi lesquelles du homard breton, un suprême de volaille aux morilles et un crémeux au citron lors de sa mission en 2016. Le tout dans le respect de règles très strictes, nécessaire pour pouvoir s’envoler vers les étoiles.