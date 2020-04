Quand rouvriront les magasins de bricolage Brico, Hubo ou encore Gamma? Voici ce qui est annoncé

Les différentes chaînes de magasins de bricolage annoncent progressivement la date de leur réouverture. Certains magasins rouvriront lundi prochain mais d'autres ont déjà prévu d'accueillir les clients dès ce samedi. Pour éviter un déplacement inutile et ne pas vous retrouver devant des portes closes, voici ce que l'on sait déjà sur les horaires annoncés.

BRICO

La chaîne de magasins de bricolage Brico a confirmé que ses quelque 150 magasins seront prêts à rouvrir dès le lundi 20 avril prochain. Cependant, les travailleurs se posent des questions sur le garantie de leur sécurité ce qui pourrait postposer cette réouverture.

"Ce qui importe, c'est que la question de la sécurité soit réglée avant toute réouverture" de certains commerces, comme les magasins de bricolage, plaide Delphine Latawiec, secrétaire permanente responsable du secteur commerce à la CNE. Un conseil d'entreprise a eu lieu chez Brico en matinée mais n'a pas rassuré les travailleurs, déclare de son côté Jalil Bourhidane, permanent CNE Commerce. Des arrêts de travail ne sont pas exclus "si la sécurité n'est pas garantie à la réouverture", précise-t-il.

Le gouvernement "parle d'une réouverture dès samedi mais dans quelles conditions? ", s'interroge Delphine Latawiec. Pour le syndicat, "la question n'est pas tant la date d'ouverture mais plutôt que tout soit optimal en termes de sécurité". Or, le délai "est très court" et laisse peu de temps aux familles, dont des familles monoparentales, qui vont devoir s'organiser "en quatrième vitesse" pour les gardes d'enfants, toujours dans un contexte de fermeture des écoles. Le syndicat a interpellé les entreprises où il est présent afin de veiller à ce que des mesures de protection soient prises. De plus, le fait de préciser qu'il ne s'agit pas d'une obligation "renvoie les entreprises à elles-mêmes". La CNE craint aussi que la logique économique prenne le pas sur la sécurité dans les entreprises sans structure syndicale. "Il ne faut pas sacrifier une autre population sur l'autel des loisirs", indique encore la responsable syndicale.

Un conseil d'entreprise a par ailleurs eu lieu ce jeudi matin au sein du groupe Brico (Brico, Brico Planit et Brico Dépôt), a indiqué à Belga Jalil Bourhidane permanent CNE Commerce. La direction a présenté les mesures qui seront prises, similaires au secteur alimentaire "mais des délégués ont vérifié sur le terrain et rien n'est prêt", s'inquiète-t-il, alors qu'une réouverture pourrait avoir lieu samedi. "Le personnel est très, très inquiet. Nous suivrons la situation d'heure en heure et nous sommes prêts à observer des arrêts de travail si la sécurité n'est pas garantie à la réouverture." Il partage également la crainte des mesures de sécurité pour les commerces franchisés sans structure syndicale, ainsi que concernant la garde des enfants.

GAMMA

Gamma, qui compte 86 magasins en Belgique, table aussi sur la réouverture de tous ses établissement lundi, a indiqué la chaîne spécialisée dans le bricolage. Certains pourraient même déjà rouvrir leurs portes ce samedi. La direction vérifiera magasin par magasin que les mesures de sécurité peuvent bien être respectées.

La chaîne affirme que des règles très strictes sont de mise pour assurer tant que possible la santé et le bien-être des employés et des clients. Jusqu'à 20 clients seront par exemple admis par établissement, les clients devront utiliser une charrette et des écrans en plexiglas seront installés aux caisses. Au besoin, les agents de sécurité surveilleront l'accès régulé à l'entrée. A partir de vendredi, les clients pourront consulter sur le site de Gamma les horaires d'ouverture pour chaque magasin.

HUBO

Les magasins de bricolage Hubo rouvriront leurs portes samedi, a indiqué jeudi Erwin Van Osta le CEO de la chaîne qui compte près de 150 établissements en Belgique. Des mesures supplémentaires ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus.

Hubo filtrera aussi le nombre de clients, installera des panneaux en plexiglas aux caisses et n'acceptera pas de paiement liquide. Les charrettes permettront par ailleurs de respecter davantage les règles de distanciation sociale.

Le Conseil national de sécurité a annoncé mercredi que les jardineries et les magasins de bricolage pourraient rouvrir dans les mêmes conditions que les magasins d'alimentation afin de rendre le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai soutenable.