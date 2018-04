Quand Macron emploie un belgicisme: d'où vient le mot "carabistouilles" prononcé sur TF1?

Les observateurs de la vie politique française connaissent le goût d'Emmanuel Macron pour les mots et expressions peu courants. Lors du débat de l'entre-deux-tours, on avait eu droit à la "poudre de perlimpinin", mais il y a aussi le "barycentre", la "fongibilité" ou l'adjectif "totipotent". Le vocabulaire du président français a même inspiré au journal Midi Libre un quiz à retrouver sur son site internet.

Ce jeudi, au cours d'une interview dans une école de l'Orne, Emmanuel Macron a à nouveau puisé dans sa "pensée complexe" pour sortie le mot... "carabistouille". "Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens", a-t-il lancé à Jean-Pierre Pernaut. Aussitôt, médias et internautes s'emparent de ce mot qui sort de leur champ lexical habituel. Le terme est recherché en masse sur Google, comme en témoigne le graphique ci-dessous.