Quand les rats menacent les récifs coralliens

Le lien n’est pas tout de suite évident, et pourtant la présence de rats sur des îles peut menacer les récifs de corail aux environs.

Dans une étude parue dans Nature en juillet dernier, des chercheurs anglais, canadiens et danois ont mené une expérience sur l’archipel de Chagos, au milieu de l'océan Indien, où certaines îles sont infestées de rat, alors que d’autres en sont dépourvues. Et ils ont réussi à démontrer que la présence de rats déstabilisait l’écosystème lié à ces récifs coralliens.

Alors non, ces rats ne sont pas devenus aquatiques pour devenir prédateur de poissons coralliens ou encore mangeur de phytoplanctons. Le lien entre rats et corail est en fait indirect, et il passe par les oiseaux marins… et plus spécifiquement, leur guano.

"Les îles avec et sans rat sont un peu comme le jour et la nuit, explique un des co-auteurs de l’étude, le professeur Graham de la Lancaster University à la BBC. "Celles sans rat sont pleines d’oiseaux bruyants, autant sur terre que dans le ciel, et elles sentent très fort, car le guano qu’ils déposent sur l’île est très malodorant. Par contre, quand on met le pied sur les îles avec des rats, on n’y trouve presque aucun oiseau de mer.", à cause de la prédation des rongeurs.