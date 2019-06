Quand les maillots des sportifs font la pub des sociétés de paris

Ce mercredi, le Club Bruges a annoncé sur son site avoir trouvé un nouveau sponsor pour la saison prochaine. Si le logo de la société de paris et de jeux en ligne Unibet était déjà présent sur les manches la saison passée, celui-ci figurera désormais au centre du maillot des joueurs. Une tendance assez fréquente qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters.

Marketing ciblé

Si le football et les sociétés de paris en ligne entretiennent une relation si forte, c’est parce que ces deux milieux ressortent renforcés par ce genre de partenariat.

En effet, l’engagement d’un bookmaker dans une équipe de football lui permet de gagner en popularité auprès des fans mais surtout de viser directement son public cible et recruter de nouveaux joueurs. En ce qui concerne le club, il doit pouvoir trouver de nouvelles sources de revenus pour rester compétitif et les sociétés de paris en ligne représentent de lucratives opportunités pour parvenir à leurs fins.

A titre d’exemple et comme le rapporte la Commission des jeux de hasard, ce sont plus de 150.127 nouvelles inscriptions qui ont été comptabilisées sur les sites de paris durant la Coupe du Monde en 2018. Le football est l’un des sports sur lequel le plus de paris sont effectués. On peut en déduire que les supporters sont également ceux qui effectuent le plus souvent des paris.

En principe, le sponsoring est une activité économique dont les actions publicitaires doivent avoir à la fois des retombées sur la marque mais aussi permettre un retour sur investissement. Ce retour est souvent important et l’industrie du jeu ne semble in fine pas connaître de crise.

Problème d’image?

La présence d’une société de paris et jeux en ligne en tant que sponsor sur un maillot n’est pas une première en Belgique. En 2012, la société Unibet avait déjà signé un accord avec le Standard de Liège pour apposer son logo sur les maillots ainsi que dans le stade.

D’autres sociétés comme Betfirst sont également solidement implantées dans le paysage footballistique belge et ont déjà sponsorisé des équipes plus modestes comme Lokeren, Courtrai ou Zulte-Waregem, tout en proposant aux fans des promotions spéciales et autres bonus. Depuis l’année dernière, la société est également sponsor du club de Genk, champion de Belgique en titre, et devrait prolonger ce partenariat pour les trois prochaines années. Une stratégie qui semble porter ses fruits.

Pourtant, les réactions assez critiques des fans ou encore du centre flamand de l’expertise sur les dépendances face au placement de ce sponsor sur le maillot brugeois n’ont pas tardé.

Se distinguer dans la promotion du jeu responsable

"C’est une mauvaise chose. Toutes les équipes de première division portent un petit logo de cette entreprise de paris sur leur maillot mais le fait qu’une équipe comme le Club Bruges le place au centre de sa vareuse n’est pas bon", a commenté Marijs Geirnaert, directrice du centre flamand de l’expertise sur les dépendances à Belga. Elle a également exprimé son inquiétude à propos de l’impact que ce sponsoring pourrait avoir sur les enfants tout en affirmant que cette publicité allait inciter les gens à parier, avec les risques de dépendance que cette pratique implique.

Via un communiqué, le Club de Bruges a fait savoir que la société se "distinguait dans la promotion du jeu responsable" et précisé que le sponsor n’apparaîtra pas sur les maillots des équipes de jeunes ni sur les maillots destinés aux enfants. "A la place, il y aura le slogan du club No Heart/No Glory".

Si le club ne semble pas plus embarrassé que cela par les critiques, ce choix semble toutefois soulever un problème de normalisation du jeu pour certains, largement amplifié par les nouvelles technologies et la facilité de placer un pari en ligne sur son smartphone.

Une pratique très courante

Ailleurs en Europe, le sponsoring de clubs de football par des sites de jeux et paris en ligne est pourtant monnaie courante. En France, des sites comme Winamax, leader du poker en ligne dans l’hexagone, et Betclic se distinguent sur le maillot de nombreuses équipes mais aussi au travers de contenus sur les réseaux sociaux ou d’animations dans les stades. De nouveaux acteurs comme Vbet font aussi leur apparition dans la course aux sponsorings. Si ceux-ci redoublent d’efforts pour se démarquer, c’est parce que la concurrence des marques est rude et que la visibilité dans le milieu du football reste très importante.

Aux Etats-Unis, la Major League Soccer vient très récemment de confirmer des changements de directives en matière de sponsoring commercial. Les clubs peuvent désormais nouer des partenariats de "naming" pour des stades, panneaux et spots publicitaires, avec des organisations de paris sportifs mais aussi des sociétés d’alcool. Ces nouvelles directives garantissent toutefois que les répliques de maillots pour jeunes ne seront pas présentées à ces sponsors de catégorie et qu’aucun joueur de MLS de moins de 21 ans ne pourra être inclus dans les publicités pour les spiritueux.

En Angleterre, le bookmaker est roi. Près de la moitié des équipes de Premier League sont aujourd’hui sponsorisées par des sociétés de paris et jeux en ligne. Un choix qui s’explique par la notoriété particulièrement importante du championnat anglais mais qui peut avoir des effets néfastes en termes d’addiction.

Ainsi, comme le rapporte The Guardian, l’implication incessante des sociétés de paris dans le football a amené une génération de jeunes à associer étroitement leur soutien footballistique aux paris en ligne, entraînant des "conséquences désastreuses" pour beaucoup, selon une étude.

Si de nombreuses sociétés de jeux en ligne font aujourd’hui le pari de la sensibilisation aux joueurs, nul doute que leur présence toujours plus ostentatoire dans le milieu du sport continuera à faire l’objet de vigoureux débats.