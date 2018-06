Quand les gardiens débraient, les familles trinquent

Il est 13 heures ,devant la prison de Saint-Gilles, l'heure des visites pour les familles. D'habitude , on fait la file mais aujourd'hui, il n'y a guère de monde.

Les portes resteront closes, pour combien de temps mystère alors cette mère vient aux nouvelles....

"On ne nous dit rien, c’est très dur, confie cette maman avec émotion. On ne sait pas quand on pourra voir nos fils, ni leur donner leur linge, ou de la nourriture, ces visites sont importantes pour leur moral, comme pour le nôtre. Cette incertitude est vraiment très stressante".

Devant les grilles, nous croisons alors Maïté. Son mari est incarcéré depuis six ans,elle a déjà connu les grèves de 2016 et elle en mesure toutes les conséquences.

"Jusqu’à nouvel ordre, toutes les visites sont annulées, les enfants n’ont plus accès à leurs parents, on ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur de la prison, plus de téléphone, plus de courrier, plus rien, c’est anxiogène pour eux comme pour nous!", confie la jeune femme.

Ces jours-ci, pour la soutenir avec son fils, elle peut compter sur l'association Relais Enfants-parents.

Depuis 22 ans, cette asbl travaille au maintien des liens entre les détenus et leurs familles et pour le moment, ils sont inexistants.

"Les enfants sont perturbés, explique Stefania Perrini. Ils ont très peu accès à leurs parents en temps normal, alors maintenant… Or, on sait bien que ces rencontres régulières calment les deux parties, le détenu et l’enfant".

Le fils de Maîté aurait dû voir son papa cet après-midi car une fête des pères était organisée en prison mais en raison de la grève, elle a été annulée.

Quand on a pas deux ans, mettre des mots, c'est compliqué : "Le souci, c’est que les enfants sont punis de facto, ils se retrouvent au milieu d’une guerre entre adultes et on ne sait pas vraiment leur expliquer les tenants et les aboutissants".

Et puis, quand les prisons tournent au ralenti, faute de gardiens, certaines audiences sont reportées. Déception encore pour ces familles surtout quand une libération est à la clé.

Justine Wayntarub est avocate, spécialisée en droit pénitentiaire : "Mardi dernier, je devais accompagner un client devant le tribunal d’application des peines. Il aurait pu bénéficier d’une libération conditionnelle ou du port d’un bracelet électronique et du coup, ça retarde la date de sa libération et c’est très difficile à vivre pour des familles qui attendent ce moment avec une impatience qu’on peut imaginer!"

Aujourd'hui, comme en 2016, ce ne sont pas les revendications des gardiens que ces familles remettent en cause.

Elles demandent juste qu'on n'ajoute pas de peine à une peine déjà prestée.