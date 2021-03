Quand les coups de la virilité deviennent des coûts pour notre société : "Sans cette éducation, le budget pourrait être à l’équilibre"

Répondre plus rapidement aux pleurs d’un bébé quand c’est un garçon. Plus grand, le féliciter quand il montre qu’il est fort. Leur offrir des petits pistolets plutôt que des poupées. Voilà une éducation des petits mecs bien ancrée dans nos sociétés. Et cela n’est pas sans conséquences. Mettre l’accent sur ce qui est perçu comme "viril" a un coût, financier mais pas seulement. C’est ce que Lucile Peytavin, historienne spécialiste du travail des femmes, démontre dans son essai Le coût de la virilité.

Dans son livre, l’autrice française remarque que l’écrasante majorité des violences et des comportements asociaux en France sont commis par des hommes. "Les chiffres officiels des ministères de la justice et de l’Intérieur font le constat que les hommes sont responsables de l’immense majorité des faits de violence, de délinquance de criminalité, de comportements à risque", explique l'invitée de Week-end 1ère.

►►► Lire aussi : Les immanquables du 8 mars

"Ils représentent 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées et 96% de la population carcérale. Et lorsqu’on regarde par type d’infraction, on se rend compte qu’ils sont surreprésentés dans tous les types d’infractions et notamment les plus graves puisqu’il représente 99% des auteurs de viols, 86% des auteurs de mœurs, 84% des auteurs d’accidents mortels de la route, etc."

Et chez nous qu’en est-il ? Le dernier rapport de la police fédérale comptabilise les faits de criminalité enregistrés (avant jugement) pour le 1er semestre de 2020. Quand on y regarde de plus près, les chiffres sont comparables à ceux de la France : la plupart des infractions enregistrées en Belgique sont commises en toute grande majorité par des hommes : entre 95 et 100% des vols de véhicules, 89% des cambriolages dans les maisons, 98,1% des vols avec une arme, 97% des violences sexuelles dans les transports publics etc.