Episode 2 de la série "Intelligence artificielle, la révolution" de Marie Vancutsem, réalisée par Jonathan Rémy : Quand les artistes sont des machines.

Et si demain les machines dominaient le monde ? C’est vrai, aujourd’hui, on parle beaucoup de l’omniprésence des smartphones, on parle objets connectés, voitures autonomes, algorithmes divers et variés…

Un terme englobe tout cela : l’intelligence artificielle.

Chaque semaine, durant ces deux mois de vacances, nous vous proposons une série d’été sur l’intelligence artificielle telle qu’elle existe déjà, et telle qu’on peut l’imaginer demain.

Dans l'épisode précédent, nous avons tenté de définir ce qu’on appelle communément l’IA, et de poser ses enjeux… A présent, nous allons explorer les secteurs dans lesquels l’IA est déjà d’application aujourd’hui… Place au monde de l’art.

Les machines peuvent déjà faire de la musique, de la peinture, de la sculpture, etc. Qu’est-ce que ça dit de l’art ?

Réponse dans ce deuxième numéro, réalisé par Marie Vancutsem et Jonathan Rémy.

Retrouvez tous les épisodes de "Intelligence artificielle, la révolution" :

Episode 1 : Et si demain, les machines dominaient le monde ?

Episode 2 : Quand les artistes sont des machines