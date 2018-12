Quand Léopold II faisait des publicités pour de l'alcool

Cela paraît improbable. Et pourtant, au 19e siècle, Leopold II trônait sur les publicités pour du cognac. Le deuxième Roi des Belges aimait apparaître dans les médias. Publicités, cartes postales, dessins satiriques: la plus grande collection d'objets autour du souverain Léopold II a été adjugée pour la somme record de 44.200 euros lors d’une vente aux enchères organisée ce vendredi après-midi dans la maison bruxelloise Arenberg Auctions.

Dessins du Roi dont la barbe est constituée de femmes nues. Ou carte postale satyrique représentant le souverain gardant jalousement une grande bourse sur laquelle est inscrite "Congo" . Cette collection atypique a été constituée par Eric Van den Abeele, arrière-petit-fils de Jules Thiriar médecin de famille et confident de Léopold II. Cette collection unique en son genre a été redistribuée entre plusieurs dizaines de collectionneurs lors d'une vente aux enchères qui a dépassé toutes les espérances. Estimée à 30.000 euros, elle a été finalement vendue près de 15.000 euros plus cher. Collectionneurs et passionnés de la monarchie ont fait grimpé les prix.

Un regard unique sur Léopold II

De nombreuses caricatures dépeignent le Roi comme un homme à femmes et un fêtard. On notera tout particulièrement plusieurs affiches publicitaires, qui dépeignent Léopold II et son père Léopold Ier vantant les mérites de cigarettes ou encore de spiritueux. Sur l’une d’entre elles, l’on voit même Léopold II faire la promotion du quartier parisien de Montmartre, haut-lieu du divertissement à l’époque. “La collection offre un regard unique sur le roi Léopold II, une image que peu de Belges connaissent et qui dépasse ce que peuvent offrir les livres d’histoire plus classiques. Nous sommes ravis de constater qu’elle a suscité un grand intérêt chez de nombreux collectionneurs", explique Henri Godts, expert chez "Arenberg Auctions".