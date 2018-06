Quand le trip d'un accompagnateur de train polyglotte agite la toile

"Dames en heren, we komen aan in het station Brussels Airport Zaventem". Cette petite annonce qui se décline généralement en néerlandais, français, anglais et allemand, vous la connaissez si vous avez déjà pris le train pour l'aéroport national. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, un accompagnateur de la SNCB a décidé de se faire plaisir en récitant son annonce en pas moins de...13 langues!