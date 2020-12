Quand le coronavirus fait naître de "nouveaux" pauvres

Il y a les personnes qui éprouvaient déjà de la peine à nouer les deux bouts avant le covid : "Ce sont des personnes qui souffrent depuis longtemps. Leur situation s’est aggravée avec le covid. Ce sont des personnes qui s’en sortaient tout juste. Et comme le prix du caddy a augmenté, elles n’arrivent plus à s’en sortir". Elles étaient pauvres, elles le sont encore plus aujourd'hui. Dans cette catégorie-là, notre interlocutrice souligne la forte proportion de seniors isolés qui ne disposent que de petits revenus. Ces personnes-là éprouvent souvent de grandes difficultés à accéder à toute une série de services : "Ce sont souvent des personnes qui n’ont que 1200 euros pour vivre et qui n’ont plus suffisamment d’argent pour se nourrir. Nous cherchons pour eux des colis alimentaires. Mais il faut souvent aussi trouver les moyens de leur faire livrer ces colis. Et il faut trouver des solutions pérennes, ce qui n’est pas toujours évident. J’ai eu un monsieur qui avait besoin d’un tel service avec une livraison gratuite. Il a fallu deux semaines pour trouver une solution durable" . Il faut dire que tous les fonds d’aide alimentaire sont actuellement débordés de demandes.