Quand le confinement humain booste la libido animale : petit carnet rose mondial des "bébés coronavirus"

Aux deuxièmes temps des confinements, les biologistes et naturalistes se sont rendu compte que certains animaux avaient bien profité de cette nouvelle paix, alors que l’humain bruyant et envahissant leur laissait enfin la place, pour quelques semaines. Des baby-booms ont ainsi été constatés en plusieurs endroits du globe, tout spécialement dans les zoos confinés.

Un des impacts les plus visibles fut celui sur la nature : aux premiers temps des confinements, il n’était pas rare de voir des vidéos circuler, mettant en scène certaines espèces sauvages se baladant dans les villes : des pumas à Santiago au Chili, des dauphins dans le port de Trieste en Italie, des cerfs à Londres,…

Jamais, dans l’histoire récente notre espèce, un tel événement n’avait eu lieu : un confinement quasi mondial, réduisant de manière drastique et soudaine la mobilité de l’Humain. Des circonstances exceptionnelles, qui ont engendré, et engendreront pendant quelque temps, des conséquences exceptionnelles.

Après 10 ans d’essais, deux pandas s’accouplent enfin

L’accouplement naturel de pandas en captivité, c’est rare, très rare. D’abord parce que la femelle n’est féconde qu’une fois par an, durant une période assez courte. Et parce que le panda ne fricote qu’avec un.e partenaire qui lui plaît. Les zoos et parcs animaliers doivent donc recourir très souvent à l’insémination artificielle pour espérer perpétuer cette espèce en danger d’extinction.

Alors, en avril 2020, quelle fut la joie des employés du zoo Ocean Park à Hong Kong, quand ils virent Le Le et Ying Ying commencer à flirter, et finalement s’accoupler naturellement. Après 10 ans d’essais infructueux, a précisé le zoo. Verra-t-on des bébés pandas naître de cette union exceptionnelle ? Réponse début 2021 : on ne peut détecter une grossesse chez la femelle pendant qu’une quinzaine de jours avant la fin de la grossesse qui dure entre neuf et dix mois.