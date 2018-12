Quand la pauvreté complique le retour à la maison d'un enfant hospitalisé

Virginie Bertinchamps, coordinatrice du service social des Hôpitaux Iris Sud - © RTBF

L'objectif, Virginie Bertinchamps ne le cache pas, c'est clairement d'éviter une prolongation de l'hospitalisation. "On doit faire comprendre aux parents que l'hôpital n'est pas un endroit d'hébergement, que c'est un endroit où on vient, on reçoit les soins, puis on s'en va."

On doit faire comprendre aux parents que l'hôpital n'est pas un endroit d'hébergement

Un enfant qui reste hospitalisé alors qu'il pourrait rentrer chez lui, c'est une place en moins pour un autre enfant qui en aurait besoin. Cela augmente également le risque pour le jeune patient de contracter une autre maladie qui circule dans le service.