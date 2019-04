Quand la minorité la plus riche de la planète émet une grande partie du CO2

Pourtant, au sein même d’un pays, tous les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne. Les inégalités au sein même d’une population existent, et se creusent, autant aux États-Unis qu’en Europe, où, selon une étude récente du Laboratoire sur les Inégalités mondiales, « entre 1980 et 2017, les 1% d’Européens les plus riches ont vu leur revenu moyen croître deux fois plus vite que celui des 50% les moins aisés. » En Belgique, nous sommes relativement épargnés, le taux d’inégalité étant resté assez stable depuis 1980.

Au vu de leur train de vie fait de déplacement fréquents en avions (souvent privés), de maisons et hôtels de luxe, naturellement, on est enclin à penser que les riches ont une empreinte écologique plus importante que les 99% restant de la population. Et en effet, les études sur la question tendent à montrer que la pression environnementale augmente avec les revenus, comme l’a noté un rapport de l’OCDE (2).

En conséquence, il faudrait aller au-delà du niveau national, et tenir compte de la distribution des richesses au sein d’un pays, pour identifier et cibler les groupes les plus consommateurs. Une telle analyse est difficile, au vu des nombreux paramètres à prendre en compte, et du manque de données, pour estimer l’émission de CO2 et l’empreinte écologique selon les revenus. Une étude de 2017 (3) s’est penchée sur la question, explorant « l’inégalité carbone » intra et internationale, se posant la question de l’impact environnemental de l’augmentation du niveau de vie des plus pauvres.

Se basant sur des données de la World Bank’s Global Consumption Database, les auteurs ont estimé l’empreinte carbone des différentes catégories de consommation (très bas, premiers 50% de la population ; Bas, 25% suivants ; Moyen, 15% suivants ; Haut, derniers 10%)*. Au niveau mondial, l’inégalité devient alors flagrante : les 10% les plus riches représentent 26% de l’empreinte carbone totale, alors que les 50% aux revenus le plus bas… 15%. Le quart le plus riche de la population mondiale représente plus de 60% de l’empreinte écologique de l’Humanité.

Pour donner une idée d’ordre de grandeur, les auteurs de l’étude ont calculé que l’empreinte carbone de « l’élite » mondiale était 11 fois plus élevée que les plus pauvres.