Quand la fonte des glaciers permet de retrouver des trésors archéologiques vikings

Des vêtements, des flèches, des traîneaux… autant d’objets anciens, dont certains remontent à l'époque des Vikings, découverts dans un état remarquable en pleine nature en Norvège. La plupart sont dans un excellent état de conservation.

Depuis quelques années, les archéologues "aidés" par la fonte des glaces vont de découverte en découverte. Un article récemment publié dans la revue spécialisée Antiquity met en lumière ce trésor du passé.

Cela fait plusieurs années déjà que la plaque glacière de Lendbreen est devenue le terrain de jeu des amateurs d’histoire. "L’attention des archéologues locaux s’est portée sur la région en 2011, quand une tunique en laine du 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ a été découverte", écrit le Guardian sur son site internet.

D’autres objets remontant à l’an 1000 ont aussi refait surface dans cet endroit qui était un lieu de passage très fréquenté à l’époque par les Vikings. Parmi ceux-ci : une raquette permettant à un cheval de ne pas s’enfoncer dans la neige.

La glace, machine à remonter le temps

"La glace est comme une machine à remonter le temps, un gigantesque frigo préhistorique. Une fois que les objets sortent de la glace, le compte à rebours commence. C’est une course contre la montre pour sauver les objets", peut-on entendre dans une vidéo du projet "Secrets of the Ice" datée de 2016.

Pour James Barrett, archéologue à l’Université de Cambridge cité par le Guardian, cette découverte, accompagnée de nombreuses autres est "un rêve"… qui ne doit pas faire oublier que tout ça est permis par le changement climatique.

Il ne reste d'ailleurs presque plus grand-chose des glaces de Lendbreen aujourd’hui. Les archéologues arrivent donc au bout de leurs recherches dans cette zone… Mais ils comptent bien continuer leur travail en retraçant l’histoire de ces centaines d’objets jusqu’ici perdus dans les glaces et dans le temps.