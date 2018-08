Quand la côte belge était la reine des concours de châteaux de sable

Les plus de 50 ans s’en souviennent. Les enfants qui passaient leurs vacances à la mer ne pouvaient rater le concours de châteaux de sable organisé chaque année par le Journal Le Soir. Par équipe de six, c’est à qui construirait, en une demi-heure, le château le plus résistants aux attaques de la marée montante. Mais cela, c’était avant.

C’est en 1928 que débute les concours de forts de résistance. Un combat de dizaines de châteaux dressés contre la mer et contre le temps. Et à la fin, c’est la mer qui gagne. Cette tradition s’est perpétuée jusqu’en 1979 sur la plage de Coxyde, comme le rappelle l’un des organisateurs de l’événements sur le blog du journal Le Soir. A l’époque, c’était le "service des oeuvres" du quotidien qui était chargé de toute la logistique.

1928: la fight des chevaliers du sable

L’organisation était rodée. La veille de la compétition, les jeunes s’inscrivaient pour former des équipes de six personnes. Chacun recevait alors un numéro à épingler sur sa chemisette. Le polo n’existait pas. Le jour de la compétition. Ce numéro serait celui du château à construire et à défendre. Les enfants se répartissaient en plusieurs catégories d’âge pour ne pas favoriser les plus âgés. Et le grand jour, C’est en cortège que les équipes se rendaient sur la plage où les attendaient leur fanion numéroté, couché sur le sol, face à la marée déjà montante. C’est ce fanion, planté sur une hampe de près de 2 mètres qui serait dressé et couvert de sable par les forçats du château.

Les meilleures millésimes (dans les années 60), il y aura, pour toute la saison, jusqu’à 20.000 participants