A Gembloux, une école différente où l'enseignement "s'inspire des envies des enfants"

Depuis septembre 2016, l’école démocratique de l’Orneau, près de Gembloux, propose un projet éducatif unique en son genre. Une école sans programme scolaire et sans classe d’âge, qui rassemble une cinquantaine d’élèves de 3 à 18 ans. "Certains de nos enfants ont eu pas mal de difficultés à s’adapter à l’apprentissage formel dispensé par les écoles traditionnelles, raconte Stéphanie de Tiège, maman de trois élèves inscrits à l’école démocratique de l’Orneau. On cherchait donc un lieu qui serait à l’écoute de l’élan naturel des enfants."

Pour cette famille, l’ouverture de l’école démocratique de l’Orneau, fut une aubaine. "Ici, nous ne suivons pas le programme scolaire établi par la Fédération Wallonie Bruxelles, explique Romain Gauthier, cofondateur de l’école. On s’inspire des envies des enfants, de leur enthousiasme. On garde à l’esprit les référentiels et les socles de compétences que les élèves doivent acquérir pendant leur scolarité mais on part de leur impulsion pour leur proposer des activités. Notre programme change donc tous les jours. C’est un enseignement à la carte."

La pédagogie de l’école repose sur trois piliers : l’apprentissage de l’autonomie, la prise de décision démocratique et l’éveil au développement durable. Dans la pratique, il n’y a ni devoir ni leçon. On ne parle même pas de cours, mais plutôt d’activité ou d’atelier (danse, cuisine, lecture, construction de cabanes, etc.) qui changent tous les jours en fonction des propositions des adultes et des élèves. Ces ateliers sont animés par la vingtaine de bénévoles qui gravitent autour de l’école, parmi lesquels on retrouve plusieurs parents d’élèves. Chacun y consacrant un peu de son temps pour transmettre ses connaissances ou son savoir-faire.

Des sacrifices qui en valent la peine

"Nous cherchons de plus en plus à développer des activités en lien avec des savoirs manuels, comme la ferronnerie, la poterie, la boulangerie, explique Magali Deheneffe, maman d’élève et animatrice de l’atelier menuiserie. Vu le peu de moyens dont dispose l’école, notre investissement en tant que parents est indispensable pour que cela fonctionne."

Mais pour faire tourner l’école, il ne suffit pas de consacrer du temps car l’établissement ne peut compter sur aucun subside public. Les parents doivent donc y mettre de leur poche près de 3800€ par an et par enfant. "Pour pouvoir nous le permettre, nous avons dû sérieusement diminuer nos dépenses, précise Magali. Mais on est ravis. C’est certainement l’expérience la plus enrichissante que l’on ait vécue dans notre vie."

Autre contrainte pour s’inscrire à l’école démocratique de l’Orneau, faire une demande pour rejoindre le circuit de l’enseignement à domicile (EAD). Conséquence, les élèves devront passer les épreuves du jury central pour obtenir des diplômes équivalant à ceux dispensés par les établissements traditionnels. "C’est malheureusement la seule solution qui s’offrait à l’école pour pouvoir établir son programme pédagogique en toute autonomie, déplore Stéphanie de Tiège. Mais nous ne regrettons rien. Les sacrifices en valent la peine. Grâce à cela, notre fils aîné a obtenu son CEB l’année dernière. Ce que nous n’aurions jamais osé imaginer s’il était resté dans une école traditionnelle."