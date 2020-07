Quand faut-il se mettre en quarantaine ?

L’absence ce mercredi matin lors de la conférence de presse du porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem, en quarantaine depuis qu’il a été en contact avec une personne contaminée, nous permet de rappeler les règles liées à la quarantaine selon les situations et les risques de transmission du coronavirus.

Quand et comment doit être prise cette décision ?

Rappelons tout d’abord que vous êtes considéré comme personne de contact si vous avez eu un contact avec une personne contaminée (cas confirmé par un test) deux jours avant le début des symptômes et jusqu’à la fin de la période de contamination. En général 7 jours, mais cela peut être plus long. Dans le cas où la personne contaminée a réalisé un test PCR, la période démarre 2 jours avant le prélèvement et jusqu’à 7 jours après. Enfin, dans certains cas, ces mesures peuvent s’appliquer en cas de forte présomption de Covid-19. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le document proposé ici par l’institut Sciensano.

Haut risque ou contact étroit

Le risque de contamination est considéré comme élevé notamment si vous avez eu un contact physique avec cette personne pendant au moins 15 minutes à une distance inférieure de 1m50, mais aussi si vous vous trouviez dans une pièce fermée, que vous avez partagé des objets avec lui. Idem si vous avez pris un moyen de transport, peu importe lequel. Enfin, tous les voyageurs revenant d’une zone rouge ou orange. Cette liste est un résumé et ne reprend pas tous les détails notamment pour les professionnels de la santé ou des crèches et des écoles. Pour tous les détails, c’est ici.

Quarantaine

En cas de contact à haut risque, la quarantaine est de mise pendant 14 jours après le dernier contact. Il est possible de sortir pour de petits achats essentiels à condition de porter un masque en tissu et de respecter les mesures d’hygiène habituelles. La prudence est de mise avec les personnes qui vivent sous le même toit. Si elles développent les symptômes du coronavirus, la période de 14 jours recommence. Des exceptions à ces règles existent à nouveau, notamment pour les professionnels de la santé. Détails ici.

Le test

Pendant cette période de quarantaine, il est aussi demandé d’éviter les contacts non essentiels avec d’autres personnes et de surveiller votre état de santé. Si vous pensez développer les symptômes du Covid-19, vous devez contacter votre médecin généraliste par téléphone qui vous expliquera comment procéder à un test. Notons que Sciensano précise dans son document que dorénavant tous les contacts étroits (à haut risque) seront testés afin de repérer également les personnes asymptomatiques, mais cela n’exclut en rien la période de 14 jours d’isolement, et cela même si le test est négatif. Par contre, si le test est positif, la recherche des contacts étroits pour cette personne sera initiée.

Rappelons qu’il existe une attestation ou certificat de quarantaine que vous pouvez demander à votre médecin généraliste. Il vous permettra, si cela est possible, de continuer à travailler depuis votre domicile.