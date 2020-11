"Quand ça vous arrive, on doit faire face à plein de choses" : un service d'aide existe pour les victimes d'accidents de la route

Imaginez. Vous, vos parents, vos enfants ou même quelqu’un qui vous est proche est victime d’un accident de la route. Savez-vous ce que vous devez faire si vous êtes face à un tel drame ? Rassurez-vous, lorsqu’on n’a jamais été victime, directe ou indirecte, difficile de savoir comment s’y retrouver. C’est pourquoi l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière a mis en place en 2015 un service pour être guidé suite à un accident sur nos routes.

Nathalie Lebon a perdu son fils, Gregory, et sa belle-fille dans un accident de la route en juillet 2015. Le responsable, un conducteur en état d’ivresse, vient percuter le véhicule du couple qui décède sur le coup. "On est face à quelque chose qu’on ne réalise pas. Il y a la douleur de la perte de nos enfants. Avec la famille de ma belle-fille, Mélanie, on était soudés, on était déjà soutenus. Mais quand on a des gens qui sont tout seuls, avoir quelqu’un qui vous écoute, qui vous guide, c’est très important", se souvient-elle.

►►► À lire aussi : Le nombre de victimes d'accidents de la route divisé par deux depuis 2015, pourtant de nombreux Belges sont encore tués sur les routes

Elle se rappelle avoir été face à "une monde qu’elle ne connaissait pas". "Quand ça vous arrive, c’est comme si vous aviez eu un coup de marteau sur la tête et donc on est perdus mais on doit faire face à plein de choses", ajoute cette maman qui a passé l’étape du deuil depuis bien longtemps. Expertise juridique, assurances, passage devant les tribunaux : c’est parfois un long chemin de croix que les victimes, qui doivent déjà surmonter la perte d’un proche ou les blessures de l’accident, doivent surmonter. "Au bout de quelques mois, je me suis complètement effondrée. J’avais vraiment besoin d’une aide juridique", assure Nathalie Lebon.

Soutien émotionnel et juridique

C’est pour ce type de situation que l’AWSR a mis en place depuis près de 5 ans un service entièrement dédié aux personnes touchées par un accident de la route. "C’est un service entièrement gratuit. Nous venons en aide à la personne en la soutenant sur le plan psychologique et en répondant à ses questions sur le plan juridique", détaille Clarisse Rondia qui fait partie des deux juristes qui officient au sein de l’équipe. Elles sont également accompagnées d’une psychologue pour assurer un encadrement complet.

"Tout existe mais l’information n’arrive pas toujours auprès des victimes", déplore Nathalie Lebon, qui salue ce service qui lui a été d’un grand soutien lorsqu’elle a perdu son fils. Et même si l’accident a eu lieu plusieurs années auparavant, il n’y a pas de délai maximal pour demander de l’aide : "L’idéal pour nous c’est d’intervenir assez rapidement dans les jours ou dans les semaines qui suivent après l’accident pour pouvoir orienter la personne, la mettre sur des bons rails pour les démarches à effectuer", précise-t-elle. Mais elle se souvient avoir déjà été sollicitée par des victimes dont l’accident s’était déroulé 4 à 5 ans auparavant.

Mais concrètement, comment le service d’aide de l’AWSR tient-il la main des victimes ? C’est d’abord un soutien émotionnel. Clarisse Rondia évoque même une "écoute active" et, si nécessaire, une réorientation vers un thérapeute. "Sur le plan juridique, c’est un accompagnement. Soit on va informer les gens si c’est ce qu’ils souhaitent, soit on va réaliser des démarches beaucoup plus concrètes à leur place, par exemple, en déclarant le sinistre aux compagnies d’assurances, en prenant contact avec le parquet, si nécessaire", ajoute-t-elle.

En près de cinq ans, ce sont 2000 personnes qui ont déjà sollicité l’Agence pour bénéficier de ce soutien. Et les demandes affluent toujours un peu plus année après année si bien que plus d’un quart de ces demandes a eu lieu rien qu’en 2019.

Plus d’information ici