Quand Belfius refuse d’ouvrir un compte professionnel pour une travailleuse du sexe établie en société

Manon (prénom d’emprunt) est escort girl. Elle veut mener sa barque, de façon indépendante et transparente. C’est la raison pour laquelle elle s’est établie sous forme de société : "Je me suis inscrite en tant qu’indépendante, pour faire du travail du sexe, en fait", explique-t-elle avec beaucoup d’assertivité.

Pour ce faire, elle doit ouvrir un compte bancaire professionnel, distinct de son compte personnel. Il y a deux jours, elle s’est donc rendue avec sa compagne dans l’agence Belfius proche de chez elle, dans la région liégeoise, où elle avait rendez-vous. "Mais cela ne s’est pas passé comme je le pensais", regrette-t-elle.

"Nous n’aidons pas les personnes comme ça"

La jeune femme raconte son désagréable rendez-vous : "Une fois qu’on s’est installées dans le bureau, le banquier m’a demandé des renseignements généraux, avant de me demander pour quelle activité je me déclarais. Je lui ai donc dit en toute honnêteté que je me déclarais en tant qu’escort et masseuse bien-être."

La réaction de l’employé l’a profondément choquée : "Sa réaction a été de me dire que s’il avait su, il ne nous aurait pas demandé de venir, parce que "Belfius aidait les jeunes indépendants, mais pas les personnes comme ça"."

"J’étais extrêmement choquée", raconte Manon. "J’ai simplement répondu d’accord, mais pouvez-vous m’expliquer pourquoi ? Donc, il m’a expliqué que c’était un métier dans lequel il y avait beaucoup d’argent en noir, ce à quoi j’ai répondu que justement, si je me déclarais, c’était pour ne pas faire d’argent en noir et qu’il n’y avait pas intérêt à se déclarer dans ce cas-là."

Invitée à quitter l’agence, Manon a ajouté que les voyantes, par exemple, utilisaient le même code NACE (qui classifie les activités économiques des entreprises) que le sien. "Si j’étais voyante, j’aurais pu ouvrir un compte chez lui", a précisé Manon. "Ce à quoi, il m’a répondu que oui", dit-elle, "mais que vu ma profession, ce n’était pas possible".

Que dit Belfius ? Que dit le droit ?

Contactée par nos soins, l’équipe de relations médias de la banque Belfius ne souhaite pas réagir "du fait même que Belfius ne peut divulguer à des tiers les raisons d’un refus d’une relation bancaire".

Nous avons donc adressé la question du cadre juridique de ce refus à un cabinet de droit bancaire et financier belge. Maître Gilles Laguesse, avocat spécialisé en droit bancaire, pose le contexte : "De manière générale, les banques sont des entités privées et elles ont le droit de rentrer dans une relation contractuelle ou non avec un client potentiel. Elles sont cependant limitées dans ce droit par les principes de non-discrimination, évidemment. On ne peut pas refuser de rentrer dans une relation contractuelle sur des motifs qui seraient discriminatoires, comme la religion, le sexe ou bien un certain secteur dans lequel une personne travaille."

"Dérisking" à gogo

Le cabinet n’est pas étonné de ce qui est arrivé à Manon : "C’est une pratique qu’on appelle la pratique du dérisking, une pratique par laquelle les banques décident de réduire leurs risques de blanchiment, de fraude, et elles ont des politiques internes qui font qu’elles n’acceptent pas certains clients dans certains domaines, comme les diamantaires, les travailleurs du sexe, certains entrepreneurs, certaines entreprises de l’Horeca etc. C’est une pratique qui est très actuelle pour le moment", ajoute Gilles Laguesse.

Une protection légale votée, mais pas encore applicable

Son collègue, Pierre Proesmans, également avocat spécialisé en droit bancaire, estime la problématique vraiment d’actualité car nous sommes dans un vide juridique : "Afin de pallier cette problématique du dérisking, le législateur a voté la loi sur le service bancaire de base pour les entreprises, la loi du 8 novembre 2020. Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 2021 et elle doit permettre aux entreprises d’ouvrir un compte bancaire après avoir subi plusieurs refus d’ouverture de compte dans différentes banques. En revanche, la loi doit être précisée par un arrêté royal qui est supposé l’accompagner. Mais l’arrêté royal n’a toujours pas été publié à l’heure actuelle, ce qui pose des difficultés parce que la loi est en vigueur, les banquiers ont tout une série d’obligations, notamment de motivation, en cas de refus d’ouverture de compte, mais l’arrêté royal n’étant pas en vigueur, nous nous trouvons dans une zone de non droit, dans laquelle le banquier est toujours autorisé à ne pas ouvrir un compte pour une entreprise."

Pourquoi cet arrêté n’est-il toujours pas publié ? On ne sait pas. En attendant, ce vide juridique crée des obligations contradictoires : chaque entreprise belge doit ouvrir un compte bancaire professionnel en Belgique, mais les banques, obligées de traquer les suspicions de blanchiment, sont frileuses et pratiquent des refus.

Et le secteur du sexe ?

Au-delà du cadre légal, les propos rapportés par Manon renvoient à un autre problème, celui de la discrimination. "Toute personne est supposée innocente, et ce n’est pas parce que vous travaillez dans le secteur du sexe que vous êtes forcément quelqu’un qui blanchit de l’argent, donc, l’attitude de la banque pourrait s’apparenter à une forme de discrimination qui n’est pas autorisée", explique Maître Gilles Laguesse.

Nous avons tenté de joindre l’agence bancaire en contact direct avec Manon, pour entendre les explications de son interlocuteur. En vain. En attendant, Manon a reçu un meilleur accueil en vue d’ouvrir un compte bancaire professionnel auprès d’une autre institution. Lui reste ce goût amer et le sentiment d’avoir été humiliée : "Je lance mon activité. Je me vois, comme chaque personne qui lance son activité. Je fais des démarches, j’essaye de m’en sortir, de créer une plus belle vie et d’entreprendre, et ce que j’ai reçu, c’était un mépris, en fait, presque lié à ma condition sociale. Je me suis sentie extrêmement mal à l’aise."