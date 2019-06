Qualité des eaux de baignade en Europe en 2018: la Belgique plutôt bonne élève !

Cela fait 40 ans que l’Union européenne se bat pour améliorer la qualité des eaux de baignade. Directive, analyse, suivi ont entraîné une réduction drastique de la pollution de ces eaux, pollution souvent liée au rejet des eaux usées. Aujourd’hui, nouvelle publication de l'Agence européenne de l’Environnement concernant l’année 2018. Et bonne nouvelle à la veille des vacances, les bons résultats enregistrés ces dernières années se confirment : de plus en plus de sites de baignade européens présentent une qualité de l’eau qualifiée d’excellente. On peut parler d’un très bon bulletin avec toutefois quelques nuances.

Plus de 22.000 sites analysés…

Ce rapport constitue une étude à grande échelle. 21 831 sites ont été analysés au sein de l’Union européenne. La Suisse et l’Albanie ont également testé 300 points d’eau très fréquentés durant l’été. A chaque fois, il s’agissait de repérer deux types de bactéries pouvant causer d’importantes diarrhées ou maux de ventre. Une méthode unique pour classer la qualité de l’eau en différentes catégories : excellente, bonne, suffisante et mauvaise. Il en ressort notamment que la Pologne, la Bulgarie ou encore la Roumanie ont des efforts à fournir ! D’autres pays en revanche affichent une santé excellente comme Chypre ou la Malte. La Belgique elle aussi s’en sort plutôt bien !